Dal giardino al bicchiere: il micro orto domestico per la mixology

Crea un micro orto per la mixology: erbe e frutti freschi sempre pronti per drink unici, con un tocco di stile green e sostenibile in casa.

Pexels Cocktail all’arancia con rosmarino fresco: un mix di colori, profumi e sapori che nasce direttamente dal tuo micro orto per la mixology

Il micro orto per la mixology mette d’accordo appassionati di design, di buon gusto e di convivialità casalinga. Finalmente possiamo dire addio alla menta e al basilico in buste di plastica: con un piccolo orto domestico avremo erbe fresche, rigogliose e sempre pronte per i nostri drink.

Pexels

Cos’è il micro orto per la mixology

Immaginate di avere un piccolo angolo di verde nel vostro giardino o terrazzo e che questo non solo sia commestibile, ma sia anche perfettamente studiato per permettervi di prepararvi i vostri drink preferiti sempre freschi. Infatti il mini orto è composto principalmente da piante aromatiche, alcuni frutti e alcune verdure, poi ovviamente va in base ai gusti personali come allestirlo. Il suo punto di forza? Unisce funzionalità ad ornamento. Questi piccoli orti infatti diventano delle vere e proprie chicche nelle nostre abitazioni, che siano in giardino o che sia una mensola dentro casa, dà uno stile unico e travolgente, e anche un buon profumo.

Pexels

Come creare il vostro micro orto per la mixology

Se vi siete già innamorati di questa soluzione adesso analizziamo alcuni consigli pratici per poterlo avere in casa.

1. Scelta della posizione e delle piante

La maggior parte delle erbe aromatiche e delle erbe da orto predilige una posizione al sole, infatti c’è la necessità di almeno 6-8 ore di sole diretto. Se non avete questa possibilità ci sono erbe aromatiche che crescono anche in mezz’ombra come il coriandolo. Ma le erbe aromatiche fondamentali per la mixology sono sicuramente, menta, basilico, rosmarino, lavanda, stevia, origano, mentuccia, maggiorana e timo. Frutta e verdure invece per i vostri drink possono essere: fragoline, lamponi o carote e sedano. Inoltre si consigliano anche piante semplicemente decorative ma commestibili come per esempio la violetta.

2. C’è una soluzione per ogni spazio

Se si hanno piccoli balconi o piccoli terrazzi è meglio optare per soluzioni che si sviluppino in verticale. Mensole galleggianti con piccoli vasi, oppure pareti verticali possono essere un’ottima soluzione. Un’altra soluzione molto interessante possono essere carrelli bar o mobili multi funzione riadattati e resi piccoli orti che possiamo muovere e spostare per casa. Ovviamente l’occhio e la sostenibilità vogliono la loro parte, infatti in queste soluzioni si consiglia sempre una realizzazione con materiali di recupero o riciclati, che diano un’estetica autentica e che siano attenti all’ambiente.

Pexels

Tutti i vantaggi del micro orto per la mixology

Ci sono dei vantaggi che vanno oltre il bicchiere per scegliere un micro orto per la mixology.

Freschezza e qualità : avere sempre la materia prima fresca, reperibile e non trattata per i vostri drink, garantendo così qualità e sapori intensi.

: avere sempre la materia prima fresca, reperibile e non trattata per i vostri drink, garantendo così qualità e sapori intensi. Sostenibilità : Contribuire a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, promuovendo un tipo di approccio circolare.

: Contribuire a ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, promuovendo un tipo di approccio circolare. Benessere e relax : prendersi cura di un orto, per quanto piccolo fa bene al corpo quanto all’anima

: prendersi cura di un orto, per quanto piccolo fa bene al corpo quanto all’anima Un tocco di stile: il micro orto diventerà un elemento di design distintivo della vostra casa, un punto che rifletterà passione e stile personale.

Pexels

Perché scegliere un micro orto domestico

Un micro orto per la mixology è una soluzione semplice per poter avere uno stile unico in casa, nel bere materie prime sempre fresche e controllate e per poter rallentare connettendosi con la natura. Prima di realizzarlo, valutate solo se potete prendervene cura ogni giorno, così la vostra “dispensa vivente” resterà profumata e rigogliosa.