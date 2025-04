L’acqua termale Bullicame e i suoi benefici per il corpo e per la mente

Le terme del Bullicame e i loro benefici per il corpo e per la mente

Quando ci si sente stressate e stanche, il primo pensiero vola al weekend fuori porta. Organizzare una gita alle terme è una soluzione rilassante che porta una grande quantità di benefici al corpo e alla mente. Non è solo questione di staccare dalle routine: le acque termali sono un autentico toccasana capace di guarire corpo e mente dal logorio quotidiano.

Per chi non lo sapesse, poco fuori Viterbo, nel cuore della meravigliosa Tuscia, c’è qualcosa di estremamente benefico: la sorgente Bullicame delle Terme dei Papi, da cui sgorgano le acque preziose che alimentano proprio la straordinaria struttura delle Terme dei Papi.

Una location millenaria mozzafiato

Non puoi dire salute e benessere senza pensare alle terme. Ora, immagina le Terme dei Papi come la tua prossima destinazione per prenderti una pausa dalle routine. Tra storia e benessere, tra cura del corpo e della mente, tra bellezza e patrimonio storico inestimabile. Immagina la piscina monumentale, di oltre duemila metri quadrati, alimentata dall’acqua ipertermale della sorgente Bullicame, con una temperatura perfetta per ogni stagione.

Lasciati guidare dal percorso che più si adatta alle tue esigenze attraverso la grotta naturale, scavata nella roccia viva che si riscalda fino a 48° C, liberando vapori benefici per le articolazioni, la pelle e le vie respiratorie in un contesto da sogno.

Le grandi ristrutturazioni apportate alle Terme dei Papi alla fine del ‘900 dalla famiglia Sensi non fanno che arricchire e impreziosire la storia mozzafiato di una location ricordata perfino nella Divina Commedia nel XIV canto dell’Inferno. Michelangelo Buonarroti invece, passando dai Bagni di Viterbo in uno dei suoi viaggi a Roma (tra il 1496 e il 1536), fu colpito dalla bellezza delle Terme e ne fece due disegni a penna, che attualmente si trovano presso il Museo di Vicar de Lille in Francia.

Nel Medioevo questo posto era un punto di riferimento per l’élite episcopale, e da qui deriva il suo nome: le Terme dei Papi, oggi accessibili al pubblico grazie allo splendido palazzo fatto costruire nel 1450 da Niccolò V e poi rimesso a nuovo al fine di offrire il massimo del comfort e dell’agio a chi le vive oggi, alla ricerca di guarigione del corpo e della mente.

I trattamenti termali

Alle Terme dei Papi è possibile immergersi nell’unicità delle acque termali di Viterbo attraverso la completa personalizzazione dei servizi e dei percorsi disponibili all’interno della struttura.

In un’atmosfera suggestiva, dove i grandi Papi del passato hanno trovato ristoro, puoi entrare in contatto con un’eccellenza del mercato del wellness termale e sanitario. Questa struttura si è aggiudicata anche la classificazione di Prima Categoria Super per l’efficacia dei mezzi termali. Pensiamo per esempio a:

Fangoterapia . Alle Terme dei Papi, la fangoterapia sfrutta fanghi naturali maturati secolarmente nel laghetto vulcanico del Bagnaccio. Applicati sul corpo, offrono benefici antinfiammatori, analgesici e miorilassanti, risultando efficaci nel trattamento di patologie osteoarticolari e muscolari, come l’osteoartrosi e le tendiniti. Il centro termale dispone di camerini attrezzati con doccia e vasca idromassaggio, dove il fango naturale viene fornito attraverso un moderno circuito che ne garantisce omogeneità e temperatura costante.

. Alle Terme dei Papi, la fangoterapia sfrutta fanghi naturali maturati secolarmente nel laghetto vulcanico del Bagnaccio. Applicati sul corpo, offrono benefici antinfiammatori, analgesici e miorilassanti, risultando efficaci nel trattamento di patologie osteoarticolari e muscolari, come l’osteoartrosi e le tendiniti. Il centro termale dispone di camerini attrezzati con doccia e vasca idromassaggio, dove il fango naturale viene fornito attraverso un moderno circuito che ne garantisce omogeneità e temperatura costante. Balneoterapia . Le acque sulfuree-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose della sorgente Bullicame favoriscono il rilassamento muscolare, migliora la circolazione sanguigna e purifica la pelle, offrendo un’esperienza di benessere completa e totale.

. Le acque sulfuree-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose della sorgente Bullicame favoriscono il rilassamento muscolare, migliora la circolazione sanguigna e purifica la pelle, offrendo un’esperienza di benessere completa e totale. Inalazioni e aerosol terapia. L’acqua termale del Bullicame, ricca di zolfo e minerali, è particolarmente indicata per il trattamento di malattie croniche che colpiscono le vie respiratorie, sia superiori che inferiori, soprattutto quelle caratterizzate da eccessiva produzione di muco.

Le Terme dei Papi offrono servizi medici, anche convenzionati, e mettono a disposizione del cliente anche una serie di specialisti che, attraverso il loro consiglio, possono formulare il percorso termale cucito su misura delle tue esigenze. A disposizione per le consulenze private si trovano un otorino, un dermatologo, un ginecologo, un cardiologo e la possibilità di sottoporsi ad esami ecografici per una panoramica più approfondita delle dinamiche di salute.

Bellezza e benessere camminano pari passo

Alle Terme dei Papi, i trattamenti estetici sfruttano le eccezionali proprietà terapeutiche del fango termale, ricco di vitamine, fosfolipidi e sali minerali per rigenerare la bellezza naturale del corpo.

I trattamenti viso includono:

Pulizia profonda per rimuovere impurità e cellule morte, restituendo luminosità e freschezza alla pelle.​

per rimuovere impurità e cellule morte, restituendo luminosità e freschezza alla pelle.​ Maschere specifiche formulate per idratare, nutrire e rivitalizzare la pelle, adattandosi alle diverse esigenze cutanee.​

formulate per idratare, nutrire e rivitalizzare la pelle, adattandosi alle diverse esigenze cutanee.​ Trattamenti anti-age che utilizzano principi attivi mirati per contrastare i segni dell’invecchiamento e migliorare l’elasticità cutanea.

Mentre i trattamenti corpo includono:

Scrub esfolianti per eliminare le cellule morte, rendendo la pelle più morbida e luminosa.​

per eliminare le cellule morte, rendendo la pelle più morbida e luminosa.​ Impacchi e fanghi che sfruttano le proprietà del fango termale per drenare, tonificare e purificare la pelle.​

che sfruttano le proprietà del fango termale per drenare, tonificare e purificare la pelle.​ Massaggi estetici per favorire il rilassamento, migliorando la circolazione e contribuiscono al benessere generale.

Oltre a queste opportunità, le Terme dei Papi mettono a disposizione servizi beauty più generici, come manicure e pedicure, oltre che programmi di depilazione professionale.

Perché proprio le acque del Bullicame?

L’acqua termale Bullicame, che alimenta esclusivamente le Terme dei Papi, è classificata come sulfurea-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa e possiede riconosciute proprietà terapeutiche, supportate da numerosi studi scientifici. Solitamente, viene impiegata nel trattamento di patologie croniche della pelle, dell’apparato locomotore, delle vie respiratorie, del sistema ginecologico femminile e della circolazione venosa e linfatica.

Sgorgando alla sorgente a una temperatura di 58°C, questa acqua termale preziosamente custodita e impiegata dalle Terme dei Papi, grazie alla sua peculiare composizione fisico-chimica e al ricco contenuto di oligoelementi, agisce come un potente antiossidante e apporta numerosi benefici agli epiteli di rivestimento. Le proprietà terapeutiche dell’acqua termale Bullicame vengono impiegate nella maturazione del fango terapeutico del Bagnaccio, elemento essenziale nel trattamento di fango-balneoterapia per le malattie reumatiche.

Studi scientifici ne hanno confermato l’efficacia nel trattamento dell’osteoartrosi, delle tendiniti e delle fibromiositi. Questa preziosa acqua alimenta anche una grotta naturale umida, con una temperatura interna elevata (48°C), utilizzata per la cura delle patologie reumatiche, comprese quelle dismetaboliche come la gotta, oltre che per il trattamento delle infiammazioni delle prime vie aeree.

In Italia, non esistono altre grotte terapeutiche umide che raggiungano temperature così elevate. L’ambiente saturo di vapore sulfureo rappresenta un concentrato del potere curativo dell’acqua Bullicame. Grazie all’elevata quantità di anidride carbonica disciolta, questa acqua termale è particolarmente efficace nel trattamento dei disturbi circolatori periferici, attraverso percorsi vasostimolanti carbogassosi.

Inoltre, l’acqua termale Bullicame delle Terme dei Papi favorisce il rinnovamento degli epiteli superficiali, in particolare della pelle, esercitando un’azione antiflogistica, immunomodulante, antisettica, cicatrizzante, cheratolitica, cheratoplastica e regolatrice del pH cutaneo, proteggendo al contempo dai danni dei radicali liberi. Il calore del bagno termale contribuisce anche a un effetto antalgico, favorendo una piacevole sensazione di benessere.

Storia, cultura, benessere nel cuore della Tuscia: le Terme dei Papi sono un’esperienza unica per rigenerare corpo e mente. L’ideale per tutte coloro che sentono il bisogno di ricaricare le pile dopo un periodo difficile, prendersi cura di sé o sognano una vacanza all’insegna del relax.