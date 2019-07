Il reflusso gastroesofageo è un problema molto comune per cui, purtroppo, non esiste una cura definitiva. L'unico modo per placare l'infiammazione e i fastidiosi sintomi di questo disturbo è l'alimentazione. Curare la dieta, evitando i cibi che fanno male, è il segreto per stare bene. Scopriamo quali sono gli alimenti da tenere alla larga per prevenire il reflusso gastroesofageo