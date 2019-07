Crema solare fai da te, ecco come prepararla in casa

editato in: da

Tintarella sì, ma mai senza crema protettiva. Perché quest’anno non provate a farla in casa? Ebbene sì, è possibile realizzare un’efficace crema solare fai da te.

Cosa serve per fare una crema solare in casa?

Per preparare la crema solare fai da te servono 150 ml di olio d’oliva, 50 ml di olio di cocco, 50 ml di cera d’api, 2 cucchiai di ossido di zinco, 5 gocce di olio essenziale profumato. L’ossido di zinco per chi non lo conoscesse, è l’ingrediente principale delle classiche creme che si usano per lenire irritazioni e arrossamenti sulla pelle dei neonati. Quello che pochi sanno è che l’ossido di zinco aiuta a proteggere la pelle dai raggi UVA e UVB, in particolare un cucchiaio di ossido di zinco fornisce un fattore di protezione 10, quindi più cucchiai di questo ingredienti si mettono nella crema solare e più aumenta l’indice di protezione. Nella ricetta indicata il fattore di protezione è dunque 20, ma potete adattare la quantità di questo prodotto al fattore di protezione desiderato, decidendo quanti cucchiai di ossido di zinco mettere. Non sapete dove trovarlo? Non è difficile da reperire, basta andare in negozi che vendono prodotti per l’infanzia, anche alcuni supermercati lo vendono, ma potete anche acquistarlo online. Anche la cera d’api si trova online, in alcune erboristerie e negozi specializzati o direttamente dagli apicoltori.



Come si preparare una crema solare fai da te?

Una volta che vi siete procurate gli ingredienti, miscelate fra loro la cera d’api, l’olio di oliva, l’olio di cocco (nel caso si presentasse solido fatelo sciogliere in modo che torni liquido) e l’olio essenziale della fragranza che volete abbia la crema. Mettete il composto così ottenuto a bagnomaria per agevolare con il calore la fusione fra gli ingredienti. Quando saranno sciolti e perfettamente amalgamate, aggiungere l’ossido di zinco e continuate a mescolare. Quando il composto avrà consistenza cremosa, spegnete la fiamma, lasciate raffreddare e versatelo in un contenitore. Dopo un giorno la crema sarà pronta all’uso.