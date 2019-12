Che trattamenti per la pelle usa fare Diletta Leotta?

editato in: da

Come cura la sua pelle la giornalista Diletta Leotta? Dopo aver approfondito i segreti a cui fa riferimento per tonificare il suo corpo perfetto – da qualche tempo ha iniziato dei corsi di yoga che le piacciono molto perché permettono di coniugare cura della forma fisica e relax mentale – abbiamo chiesto alla celebre conduttrice, classe 1991 e sempre seguitissima sui social, di raccontarci come fa a sfoggiare una pelle così luminosa e levigata.

Nel corso di una piacevole chiacchierata tra donne nel salotto della sua casa milanese, Diletta ha rivelato di dedicare molto tempo alla cura della pelle soprattutto perché, per motivi lavorativi, rimane truccata per diverse ore della giornata. Alla luce di ciò, cerca sempre di mantenere una beauty routine di qualità e di detergere la pelle.

Per quanto riguarda le creme, la Leotta ha affermato di scegliere prodotti in grado di garantire la maggiore elasticità possibile alla pelle. Ha sottolineato che si orienta verso questi prodotti soprattutto perché la sua professione le richiede di passare diverse ore durante il giorno con il trucco sul viso e numerose luci puntate sulla faccia, fattori che, a lungo andare, rischiano di provocare invecchiamento cutaneo precoce se non si mette in atto un’adeguata beauty routine con prodotti mirati.

Dopo aver specificato le peculiarità che ricerca nelle creme per il viso (utilizza spesso quelle del brand che ha lanciato qualche anno fa assieme all’amatissimo fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola), la Leotta ha sottolineato che bisogna “mantenersi in forma, in formissima”.

Lei, parliamoci chiaro, in forma lo è eccome! Grazie al nostro esclusivo format video #fattibella con Diletta abbiamo avuto la possibilità, come sopra ricordato, di fare due chiacchiere con lei e di carpire alcuni suoi segreti di bellezza.

Quelli relativi alla pelle sono importantissimi in quanto si parla dell’organo più esteso del nostro corpo, sotto gli occhi di tutti e, come ricordato da Diletta Leotta stessa, esposta a fattori come l’utilizzo prolungato di trucco e le luci degli studi televisivi che, a lungo andare, invecchiano la cute. Per fortuna che, con trucchi di beauty routine semplicissimi, è possibile ovviare al problema (ovviamente, ai fini del buon risultato finale, conta tanto la costanza).