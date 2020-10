Makeup elegante e labbra nude: un look da tutti i giorni

editato in: da

Un look che combina colori caldi e colori freddi, bilanciato e perfetto per tutti i giorni, sfumato ed allungato verso l’esterno. Matita marrone per delineare l’occhio e mascara per intensificare lo sguardo. Un rossetto nude sulle labbra, per bilanciare il makeup occhi e, per le sopracciglia, la tecnica delle Soap Brows, per un effetto definito ma naturale.

La vera protagonista di questo makeup è la palette Milf di Mulac Cosmetics, con colori caldi, freddi e tocchi di colore, come verde e rosso. Sulle labbra invece il rossetto Mulac Cosmetics Momster, dall’effetto rimpolpante, cremoso ma long lasting.