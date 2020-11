editato in: da

L’arrivo della nuova stagione e l’avvicinarsi della fine dell’anno, portano sempre con se voglia di cambiamento e novità, che spesso si riflettono innanzitutto sullo stile: così come per la moda, le nail trend 2020/2021 offrono tantissime idee e spunti interessanti per donare alle tue unghie un aspetto davvero glamour, capace di dare quel tocco in più al tuo look per questa stagione invernale. Le ultime tendenze in fatto di smalti ed unghie vedono come protagonisti un mix di grandi classici e nuance stagionali, che sapranno accontentare anche i gusti più esigenti.

Dall’intramontabile bordeaux e manicure dai colori intensi, ai trend più amati come le unghie nude o le tonalità neutre, fino agli esperimenti più audaci e accattivanti dai toni metallizzati o fluo: questa stagione autunno/ inverno 2020, ha in serbo una serie di proposte davvero uniche che sapranno senz’altro affascinarti e conquistare il tuo cuore. Con DiLei scopri quali sono le ultime tendenze in fatto di unghie, lasciati ispirare dalle nail art più alla moda e scegli la manicure che fa per te, per un look sempre al top!

Quali colori e disegni scegliere per le unghie invernali

Tante le tendenze in fatto di unghie avvistate in passerella per questa stagione fall/ winter 2020: colori intensi per manicure dal tocco glam, oppure sfumature neutre per uno stile più elegante, ma anche tante idee originali per la nail art, texture innovative, applicazioni, disegni e molto altro. Ecco tutte le proposte più interessanti per essere sempre alla moda anche nella stagione più fredda dell’anno!

Raw manicure: il trend autunno 2020

I colori protagonisti di questo autunno 2020 sono senza dubbio quelli caldi e avvolgenti, che richiamano le tonalità della terra e del foliage: arancio scuro, ocra intenso, color caramello e tutte le sfumature del marrone sapranno dare alla tua manicure un irresistibile tocco raffinato ed elegante. Per una manicure orinale puoi optare per un french rivisitato che richiami i colori della stagione, perfetto per le unghie quadrate e lunghe. In alternativa puoi scegliere un sofisticato degradé, dipingendo ogni unghia con una diversa tonalità di marrone, dal beige al color cioccolato fondente. Anche l’arancione più brillante sarà di tendenza: un colore audace ed originale che richiama i toni delle foglie autunnali, particolarmente indicato per chi ha la carnagione scura o leggermente ambrata.

Smalto scuro per una manicure rock e accattivante

I trend invernali vedono affermarsi anche gli smalti dai colori scuri, che con le loro tonalità ricche, intense e corpose sapranno dare il giusto carattere alle tue unghie. I colori più in saranno il nero e il borgogna, immancabili nelle palette invernali, così come anche il viola e il color cioccolato; a far parlare di sé saranno però il blu notte, il verde petrolio e il grigio, per una manicure più grintosa e ricercata. L’importante è che le unghie siano rigorosamente lucide, meglio ancora se in gel, per avere un tocco di brillantezza nonostante i toni dark.

Red nails per non rimanere mai deluse

Le unghie rosse sono un vero e proprio evergreen, un classico che non conosce stagione e che sta bene davvero a tutte. Chic e di gran classe in tutte le sue tonalità, la manicure total red non passa mai di moda, ma il vero protagonista di questo inverno sono le unghie bordeaux: sexy e femminile, questa nuance può valorizzare qualsiasi manicure, in particolare le unghie corte e squoval (ossia quadrate ma dagli angoli arrotondati) grazie al suo carattere squisitamente dark.

Nude e colori neutri per unghie bon-ton

Se da un lato spopolano gli smalti strong dalle colorazioni più intense, dall’altro le tendenze unghie 2020 contemplano anche nuance più tenui e delicate per le amanti dello stile nude: smalti rosati, color carne, beige oppure bianco lattiginoso, sono l’ideale per valorizzare le unghie ovali o dalla forma arrotondata. Un trend amatissimo saranno inoltre le unghie Baby Boomer, una manicure caratterizzata da lunghezza extra e colorazioni ombré che fondono i toni del rosa e del bianco per un effetto neutro ma molto raffinato. Per un effetto più glamour, puoi scegliere di impreziosire le tue unghie nude con degli strass o una leggera spruzzata di glitter.

Il ritorno della French manicure

Per chi ha un debole per le unghie decorate, le nail trend 2020 propongono un grande classico in chiave rivisitata: si tratta della french manicure, dove però il bianco lascia spazio a nuance più creative; ecco quindi che la classica linea che delimita l’unghia si tinge dei colori più svariati, dalle tonalità pastello alle sfumature più dark, impreziosita da glitter o arricchita da linee e disegni geometrici, per una manicure più fantasiosa e casual.

Smalto fluo per un perfetto stile pop

Lo stile eighties ha già conquistato le passerelle e ora tocca anche al mondo della nail art: saranno infatti le unghie arrotondate e le unghie lunghe a mandorla, tipiche di quegli anni, a ritagliarsi un posto di primo piano tra le tendenze manicure autunno/ inverno 2020; in controtendenza con le tradizioni, che vedono i colori vivaci e sgargianti più adatti alla stagione estiva, quest’anno potrai dare libero sfogo alla fantasia con delle unghie decorate con i colori fluo e neon più eccentrici. In particolare il blu elettrico e l’ultra violet sono i colori più alla moda!

Manicure per unghie corte

Se pensi di non poterti permettere decorazioni elaborate e nail art ricercate per via delle unghie corte, ti sbagli di grosso: se ben curate, le unghie corte possono essere molto femminili e alla moda, e ci sono diversi trend in grado di valorizzarle al meglio. In generale, gli smalti scuri sono perfetti per le unghie corte, anche le tonalità matt danno il meglio di sé sulle manicure xs, soprattutto quelle dalle unghie quadrate o squoval. Se vuoi una manicure lunga e impeccabile, la classica ricostruzione in gel ti permetterà di sfoggiare unghie extra- long senza rovinare la struttura ungueale. In alternativa puoi optare per un delicato degradé, che ti permetterà di allungare strategicamente le unghie grazie all’effetto ottico delle sue sfumature graduali.

Half moon manicure

Un trend molto in voga, perfetto per valorizzare le unghie corte è la half moon manicure: detta anche Gatsby o Cuban, si tratta di una nail art caratterizzata da una lunetta capovolta posta vicino il giro delle cuticole, che può essere colorata con una tonalità differente rispetto al resto dell’unghia oppure può essere lasciata vuota, per creare un interessante effetto contrasto. Versatile e semplice da realizzare, la tecnica half moon si presta bene sia a manicure delicate con colori neutri o nude, sia a manicure più rock con smalti scuri e glitter.

Manicure effetto denim

La denim nail art è l’ultima tendenza tra le beauty addicted che spopola sui social e sulle passerelle. Originali e creative, le denim nails prendono spunto dagli intramontabili blue jeans per una manicure casual ma trendy. I suoi toni a metà tra il blu ed il grigio, sono particolarmente indicati per valorizzare le unghie corte, e si adattano tanto alle manicure basic quanto quelle più sperimentali realizzate con smalti texturizzanti e applicazioni di borchie e perline.

Cut out nails

Anche nella nail art approda lo stile cut out: simile alla Negative Space Manicure che andava di moda qualche tempo fa, le cut out nails sono caratterizzate da linee e disegni geometrici che lasciano intravedere l’unghia al naturale per stupire con effetti inaspettati; una soluzione semplice ma di grande impatto, perfetta per dare carattere alle unghie corte.

Idee unghie per le feste

Se ami essere sempre alla moda e sfoggiare un look diverso per ogni occasione, ecco qualche idea interessante per rendere le tue unghie le vere protagoniste delle prossime festività! Le nail trend a tema festivo prevedono tonalità scintillanti, applicazioni luccicanti e fantasiose nail art che richiamano l’atmosfera spumeggiante di questo periodo dell’anno.

Nail art scintillanti con fiocchi di neve

Per Natale sarà impossibile rinunciare alle classiche unghie rosse e oro, con una spruzzata di glitter e disegni ad hoc, sono sempre l’ideale per risplendere durante le feste. Puoi arricchire la tua manicure in tanti modi diversi: disegni, stickers, paillettes, micro gioielli e strass sono accessori immancabili per una manicure a tema natalizio. Se invece vuoi provare qualcosa di più originale, le ultime tendenze hanno ciò che fa per te: il blu elettrico infatti è il Pantone dell’anno e spopola anche nelle manicure. L’eleganza intramontabile del blu si traduce in smalti perlati sui quali spiccano fiocchi di neve argentati, stalattiti di ghiaccio e cristalli applicati, per dare alle tue unghie un aspetto chic e sofisticato, che renderanno il tuo Natale davvero indimenticabile.

Smalti metallizzati, gold e silver

I colori metallizzati sono il vero must have di questo periodo festivo: gli smalti dorati o argentati sono molto versatili e si possono abbinare con un assortimento di colori pressoché infinito; l’effetto metal è perfetto sia come base per stamping e nail art, sia come dettaglio per impreziosire un’accent nail e dare una marcia in più a manicure sobrie e raffinate. Assolutamente da provare per la notte di capodanno sono le unghie con punti di luce metallizzati su base matt, oppure la manicure nude con arabeschi gold o silver per creare contrasti inaspettati. I protagonisti del trend sono senza dubbio l’oro e l’argento, ma anche nuance più audaci come blu cobalto, verde smeraldo e viola si aggiudicano un posto d’onore.