Olio glitter fai da te per pelle e capelli scintillanti

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Cos’è

L’olio glitter per pelle e capelli è un olio scintillante che si prepara mescolando oli vegetali e miche a uso cosmetico. La mica naturale si ottiene per estrazione da minerali grezzi; successivamente viene purificata e trattata, macinata e setacciata fino a ottenere una polvere brillante perfetta per valorizzare i capelli al sole e la pelle abbronzata.

Per preparare un olio glitter, di solito ci si limita alle miche color oro o argento, ma queste polveri brillanti sono sono disponibili in svariati colori, in base al minerale di partenza da cui sono estratte. In commercio si trovano infatti miche brillanti in colorazioni calde o fredde, dunque in svariate sfumature dal rosa al viola, dal verde al blu e in tonalità dorate, argentate e bronzo. Se non ci si vuole limitare ai classici oro e argento si può dare sfogo alla propria creatività e creare il proprio olio personalizzato.

Una volta scelta la mica da utilizzare, è sufficiente aggiungerla a un olio vegetale o a una miscela di oli per ottenere un olio scintillante da utilizzare per enfatizzare l’abbronzatura o per valorizzare i capelli.

Scegliere gli ingredienti

L’olio glitter si prepara con olio e miche brillanti, cui aggiungere eventualmente una fragranza naturale per profumare. Si tratta di ingredienti semplici che vanno però scelti con cura a seconda del risultato che si vuole ottenere.

I brillantini

Innanzitutto, partiamo dalla scelta del colore: la mica andrebbe selezionata in accordo con i propri colori. Se si hanno occhi, capelli e incarnato in cui prevalgono colori caldi, per valorizzarli si opterà per miche oro, arancio o bronzo; al contrario, se a prevalere sono colori freddi, si sceglieranno miche azzurre, blu o argento.

L’olio

Una volta selezionata la mica più adatta ai propri colori, si passa alla scelta dell’olio base cui aggiungere la polvere scintillante. Gli oli vegetali sono composti da acidi grassi e hanno tutti azione emolliente, ma la qualità e la quantità dei vari acidi grassi che li costituiscono, conferiscono altre proprietà, leggermente differenti tra un olio e un altro.

Chi ha la pelle secca può preparare il proprio olio glitter per il corpo usando olio di germe di grano, olio di argan oppure olio di avocado, da usare puri o aggiunti a olio di girasole. Se invece la pelle è grassa la cera di jojoba (nota anche come olio di jojoba) o l’olio di nocciola, mentre in caso di impurità e brufoletti sono ottimi gli oli di nigella e di alloro, da aggiungere al 20-30% a un olio base come quelli di jojoba o di nocciola. Per le pelli più sensibili e reattive, che tendono ad arrossarsi e irritarsi facilmente, meglio scegliere olio di riso o di avena. Se si ha invece la fortuna di avere una pelle normale, senza imperfezioni o problemi, va benissimo l’olio di albicocca.

Quali sono invece gli oli più indicati per i capelli? Anche in questo caso, distinguiamo tra le varie tipologie di capelli. In caso di capelli secchi sono ottimi l’olio di cocco e quello di ricino, cui aggiungere una piccola parte di olio di nigella o di alloro in caso di cute grassa o forfora. Se invece i capelli hanno poco volume è più indicato l’olio di fieno greco.

La fragranza

Poiché gli oli vegetali in genere hanno un odore delicato, per ottenere un olio glitter profumato si può aggiungere una fragranza cosmetica naturale oppure qualche goccia di olio essenziale. Gli oli essenziali si scelgono in base alle loro proprietà e si aggiungono al dosaggio di due-tre gocce ogni 20 millilitri di olio glitter. Qualche esempio: l’olio essenziale di lavanda, dall’aroma floreale, è lenitivo e adatto a tutte le pelli, mentre quello di limone, dal profumo più fresco, è ottimo per le pelli impure.

Per quanto riguarda le fragranze, diverse dagli oli essenziali, possono essere aggiunte fino al 10% all’olio glitter. Attenzione a scegliere quelle solubili in olio. Alcune fragranze naturali molto utilizzate sono quelle di vaniglia, cocco e monoi ma per l’olio glitter sono perfette anche profumazioni più fresche come il mango, l’ananas, oppure le fragranze floreali di violetta o rosa.

Olio glitter fai da te, la ricetta

Una volta scelti tutti gli ingredienti, possiamo preparare finalmente l’olio glitter da usare sulla pelle abbronzata o per dare brillantezza ai capelli in estate. Gli ingredienti per realizzare l’olio glitter si trovano facilmente in erboristeria o nei negozi online dedicati alla cosmesi fai da te.

Ingredienti

50 grammi di olio vegetale

1 o 2 cucchiaini di mica

30-50 gocce di fragranza cosmetica

oppure

oppure 30 gocce di olio essenziale

Procedimento e uso



Dopo aver pesato l’olio si aggiungono prima la mica e poi la fragranza o l’olio essenziale. Si mescola bene e si travasa il tutto in una bottiglia in vetro o plastica da conservare per circa tre mesi al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore. Per conservare il prodotto più a lungo, si può aggiungere vitamina E in fase di preparazione, aggiungendola all’olio e mescolando, prima di inserire gli altri ingredienti. La vitamina E è una vitamina solubile nei grassi che ha azione antiossidante, dunque aiuta a preservare l’olio per tempi maggiori; il dosaggio è di 3-5 gocce.

Al momento dell’uso l’olio glitter va agitato energicamente per disperdere i glitter che si depositano sul fondo. L’olio glitter si usa massaggiandolo su braccia, gambe e scollatura fino ad assorbimento o applicandolo sulle lunghezze dei capelli dopo la doccia, senza esagerare con la quantità.