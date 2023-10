Olio di enotera: cos’è e a cosa serve

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: 123RF

Alleato per la salute delle donne e integratore essenziale per il benessere dell’organismo, l’olio di enotera è un integratore favoloso e assolutamente da provare. Regala pelle e capelli splendidi, ma anche energia e acidi grassi fondamentali per affrontare la quotidianità. E i benefici non finiscono qui: scopriamoli tutti.

Cos’è l’olio di enotera

Ricchissimo di acidi preziosi per il benessere, l’olio di enotera ha moltissimi benefici. Rappresenta un ottimo alleato per prendersi cura della pelle ed è un alleato contro la sindrome premestruale e il gonfiore addominale. Agisce inoltre su ansia, stress e irritabilità. Viene estratto da una pianta erbacea e originaria del Nord America che ha l’aspetto di una primula e cresce in luoghi aridi.

I benefici dell’olio di enotera

L’olio di enotera è particolarmente ricco di acidi grassi polinsaturi come omega-6, acido linoleico e acido gamma-linolenico GLA. Si tratta di acidi grassi essenziali che non vengono sintetizzati dall’organismo, ma sono essenziali per il benessere. Non solo: l’olio di enotera contiene anche vitamine, minerali e amminoacidi preziosissimi. Agisce come antinfiammatorio e protettivo del sistema cardiocircolatorio. Se applicato sulla pelle dona un aspetto più sano e compatto, contrastando acne e segni del tempo. Non solo: viene considerato anche un ottimo alleato per la salute delle donne. Sia in caso di mestruazioni che di menopausa questo olio miracoloso è un toccasana contro ansia, stress, gonfiore addominale, mal di testa e irritabilità.

Crema viso all’olio di enotera

Crema per il viso all'olio di enotera Crema per il viso all'olio di enotera con olio puro

Per sfruttare il potere dell’olio di enotera usa questa crema arricchita con olio di enotera. L’ideale per pelli secche e per renderle morbidissime grazie anche alla presenza di olio di mandorle, vitamina E e coenzima Q10. Applica una piccola quantità di prodotto mattina e sera, non solo sul viso, ma anche su décolleté e collo. Il risultato sarà una carnagione radiosa e splendida.

Olio di enotera biologico

Olio di enotera biologico certificato Olio di enotera ricco di acidi grassi essenziali

Ricco di acidi grassi essenziali, l’olio di enotera biologico è ottimo per la pelle infiammata o con eczema. Parliamo di un olio secco con una formulazione che si assorbe facilmente, spremuto a freddo dai semi del fiore di un colore giallo e verdastro brillante. Il packaging consente di usarlo al meglio e di dosarlo per godersi tutti i benefici di questo olio prezioso.

Olio di enotera 100% puro e vegan

Naissance Olio di Enotera Biologico Olio pressato a freddo e vegan, idratante per tutti i Tipi di pelle

Idratante e adatto a tutti i tipi di pelle, questo olio di enotera è favoloso, con una fragranza agrumata. Senza conservanti o ingredienti tossici, questo prodotto è ideale come olio da massaggio, per l’aromaterapia, ma anche per la bellezza di pelle e capelli.

Olio di enotera in perle

Olio di Enotera, 200 perle Spremuto a Freddo Integratore per la Salute delle Donne, della Pelle e della Ossa

In perle e facilissimo da assumere, questo olio di enotera è l’ideale come integratore per la salute di ossa e pelle. Senza glutine, soia o lattosio, è un prodotto altamente certificato e senza additivi artificiali. Un integratore alimentare ideale soprattutto per il periodo delle mestruazioni o per le donne che stanno affrontando la menopausa.

Olio di enotera vegano

Arricchito con borragine, questo olio di enotera è un’ottima fonte di fitonutrienti, Omega6 e acido gamma linoleico. Tutti elementi essenziali per le funzioni vitali e derivati da agricoltura biologica. Le capsule sono completamente vegane in quanto non contengono gelatina che deriva da scarti animali o riempitivi chimici. Il dosaggio consigliato è di una capsula al giorno con la possibilità di realizzare un trattamento di ben tre mesi.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram