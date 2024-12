Milk skin, il trend coreano spopola su Tik Tok. I prodotti da provare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Si chiama milk skin il nuovo trend coreano che spopola su TikTok e ha già conquistato milioni di seguaci. Il suo segreto? Promette una pelle glow favolosa e compatta seguendo però pochi step.

I prodotti da usare sono essenziali e pochi, da tenere sempre in borsetta e da portare ovunque. Si parte con il detergente a base oleosa, per pulire la pelle e migliorare le difese naturali, per passare poi alla crema arricchita con filtro solare.

Anche i prodotti per il trucco sono buoni e fondamentali. Innanzitutto la BB cream, ovviamente made in Corea, accompagnata da un sapiente uso dell’illuminante e del blush.

Il risultato è una pelle luminosa, che si rifà alla celebre glass skin, compatta e sana.

Milk skin: i prodotti beauty da non perdere

Il primo step per ottenere una milk skin perfetta riguarda l’uso del detergente. Le esperte coreane consigliano di utilizzare un prodotto che aiuti non solo a pulire a fondo la pelle, ma anche a migliorare la barriera cutanea.

Il bello dei prodotti a base oleosa è che combattono l’idratazione e donano un aspetto luminoso all’incarnato. Creano un effetto “bagnato” grazie alla formazione di un leggerissimo strato acquoso sulla pelle.

A base di centella asiatica, questo detergente dona una pulizia accurata e un finish umido favoloso, proprio come richiede la milk skin. Non a caso le recensioni sono ottime ed entusiastiche.

Passiamo poi alla protezione solare, un altro prodotto essenziale per chi desidera seguire il trend della milk skin. Aiuta infatti a prevenire le macchi e a rendere l’incarnato luminosissimo.

Offerta Rilastil Sun System Crema vellutata idratante viso

La crema solare Rilastil in questo caso è perfetta. Studiata appositamente per la pelle del viso, offre una protezione ad ampio spettro dalle radiazioni UVA e UVB. Svolge un’azione antiossidante ed è adatto pure per le pelli più sensibili. Un prodotto top da utilizzare tutto l’anno.

Per ottenere una milk skin non sono importanti solamente i prodotti per la skincare, ma anche quelli dedicati al make up. A partire da una BB cream leggera, capace di donare una finitura radiosa, senza creare troppi strati sulla pelle, ma rendendo tutto molto naturale.

Erborian BB Cream BB Cream Korean Skincare

Per ottenere questo risultato l’ideale è la BB cream di Erborian. Un prodotto dotato di una texture favolosa che si fonde con la pelle in modo naturale senza creare “l’effetto mascherone” e si sfuma facilmente.

Per una perfetta milk skin non può mancare l’illuminante, da usare per donare un effetto glow alla pelle. Quello di Revlon è ad assorbimento rapido, con un finish rosato e perlato favoloso.

Si può usare con o senza make up ed è a base d’acqua, con una formula ultra leggera e la capacità di idratare la pelle sino a 24 ore.

Offerta Revlon illuminating primer Primer viso illuminante e idratante

Infine l’ultimo step per una milk skin è l’applicazione del blush. Pratico da usare e con un finish favoloso, quello di Essence è fra i preferiti fra gli utenti di Amazon. Un prodotto con un profumo delizioso, ottime performance e un rapporto qualità/prezzo inarrivabile.

