Questo cooling set è l’alleato beauty anti-caldo che si prende cura della tua pelle in estate

iStock Photos maschera rinfrescante

Abbiamo trovato l’alleato per prendersi cura della pelle in estate quando fa caldo e costa meno di 20 euro! Virale sui social e amatissimo dagli utenti (con quasi 4mila recensioni) questo set consente di eliminare le occhiaie, rinfrescare lo sguardo e ottenere una pelle favolosa in pochissimo tempo.

Si tratta di un set completo firmato Medi Grade che comprende maschera viso, patch occhi e maschera contorno occhi. Tutti prodotti rinfrescanti per eliminare gonfiori e ritenzione idrica, tonificando la pelle e rendendola luminosa. Insomma: abbiamo trovato il rimedio top dell’estate e oggi puoi acquistarlo ad un prezzo scontato grazie ad una promozione e ai coupon disponibili online con l’acquisto di altri prodotti del marchio.

D’estate, fra caldo e impegni continui, prendersi cura della pelle spesso è difficile e non sempre lo facciamo nel modo giusto. Il risultato? Spesso ci svegliamo con il viso gonfio o con le occhiaie. La soluzione è questo set con maschera viso e patch per contorno occhi che agiscono contro borse sotto gli occhi e occhiaie, ringiovanendo la pelle, migliorando elasticità e idratazione.

Allergie, stress, caldo eccessivo o hangover? La soluzione è questo set rinfrescante che è un rimedio beauty da tenere sempre in casa. Il kit di bellezza comprende una maschera viso gel, una maschera occhi gel, due patch gel per occhi, due cuscinetti gel anti occhiaie. Come funziona? Ti basterà mettere la maschera viso oppure i patch in freezer o in frigo per almeno un’ora.

Per prima cosa lava bene il viso, rimuovendo il make up, lo smog e lo sporco. Poi ammorbidisci con le mani la maschera e falla aderire alla perfezione al viso. Regola le fasce elastiche e mettiti comoda, rilassandoti per almeno quindici minuti. Ciò che rende speciale la maschera, in particolare, non è solamente l’effetto rinfrescante, ma anche il design. L’area del ponte nasale infatti ha un’altezza maggiore per offrire una copertura ottimale anche delle occhiaie, mentre i bordi in tessuto sono durevoli e spessi.

L’esperienza è quella di una Spa e il risultato è pressoché immediato. Ti basterà preparare la maschera, mettendola in frigo, e usarla quando vuoi. Provala in aereo, per combattere i segni della stanchezza dopo un lungo volo. Sfruttala dopo un lungo turno di lavoro oppure prima di un evento importante.

Come acquistare il kit viso rinfrescante in offerta

Il kit viso rinfrescante ha un prezzo bassissimo, ma è possibile acquistarlo ancora più scontato grazie ai coupon messi a disposizione dal venditore. Come usarli? Ti basterà accedere al profilo e sfruttare il coupon messo a disposizione, acquistando uno o più prodotti disponibili al link indicato. Il marchio britannico produce prodotti dedicati alla bellezza e al benessere, dunque sulla pagina indicata troverai tantissime soluzioni per prenderti cura di te o delle persone che ami, risparmiando.

Risparmia 5% acquistando 2 articoli codice promozionale: MEDI05OFF;

Risparmia 10% acquistando 3 articoli codice promozionale: MEDI10OFF;

Risparmia 15% acquistando 4 articoli codice promozionale: MEDI15OFF.

