La maschera in tessuto più venduta su Amazon ora costa meno di 2 euro

Fonte: iStock Photos Maschera in tessuto

La maschera in tessuto più venduta di Amazon costa meno di 2 euro. Si tratta della tissue mask di Garnier a base di vitamina C e acido ialuronico, l’ideale per rendere la pelle luminosa e compatta con un solo gesto.

Offerta Garnier Maschera in Tessuto Maschera in tessuto con vitamina C e acido ialuronico

Questa maschera imbevuta di lozione illuminante e idratante costa solamente 1,70 euro e promette risultati straordinari. La formula è vegana, con tessuto realizzato al 100% con fibre di cellulosa naturali, per rendere l’incarnato rivitalizzato e idratato.

Come funziona la maschera in tessuto

Esportate dalla corea e caratteristiche della skincare coreana, le maschere in tessuto hanno moltissimi vantaggi e sono sempre più apprezzate.

Contengono infatti un’altissima percentuale di attivi, in più sono comode e pratiche da usare. Durante il tempo di posa infatti le sostanze attive e il siero idratante ad alte concentrazioni penetrano nella pelle, lasciandola idratata e morbida.

Quali sono le migliori maschere in tessuto

Fra le maschere in tessuto migliori c’è la Maschera in Tessuto Skin Active Hydra Bomb di Garnier. Con vitamina C e acido ialuronico, illumina e rivitalizza la pelle in soli 15 minuti, regalando un boost istantaneo di idratazione.

La maschera infatti è infusa con l’equivalente di un intero flacone di siero. L’ideale per idratare intensamente qualsiasi tipologia di pelle, anche le più sensibili.

L’efficacia è provata. I test infatti hanno svelato che in una sola settimana questa maschera in tessuto è in grado di uniformare l’incarnato e cancellare i segni della stanchezza.

Come inserire la maschera in tessuto nella skincare

Come usare le maschere in tessuto inserendole nella skincare? Per prima cosa è essenziale usare questo prodotto dopo aver deterso il viso alla perfezione, meglio se la sera, quando la pelle sarà più reattiva a pronta ad assorbire al massimo i principi attivi.

Dunque detergi il viso con cura, poi applica la maschera in tessuto. Toglila dalla confezione, apri il foglio sagomato e applicalo sul viso, cercano di coprire tutta la pelle e di farla aderire bene.

Il tempo di posa di 15 minuti. Una volta terminato questo periodo potrai rimuovere delicatamente la maschera in tessuto. Ricordati di massaggiare la pelle del viso e del collo con movimenti circolari per favorire l’assorbimento di tutti i componenti della maschera e stimolare la circolazione sanguigna.

Quante volte si possono usare le maschere in tessuto

Applica la zona bianca della maschera sulla pelle e lascia in posa per almeno 15 minuti ogni volta che il tuo viso avrà bisogno di un boost di idratazione. Per potenziare l’effetto del prodotto puoi effettuare questo trattamento anche due volte a settimana, ricordandoti sempre di massaggiare il siero in eccesso, su collo e viso per migliorarne l’assorbimento.

Cosa fare prima e dopo aver messo la maschera in tessuto

Il modo in cui utilizzi la maschera in tessuto è essenziale per ottenere dei buoni risultati. Detergi bene la pelle per favorire l’assorbimento dei principi attivi prima di usare la maschera, mentre subito dopo massaggia con delicatezza.

