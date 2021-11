Cosmetici multitasking: i must per una pelle uniforme e naturale

09

Less is more, chi non conosce questa frase iconica? Una frase perfetta anche quando si parla di make-up, specialmente se si ha poco tempo e si devono trovare soluzioni facili, veloci e, allo stesso, complete per evitare di essere sempre in ritardo o di corsa sulla to do list della giornata, senza però rinunciare ad un aspetto curato e in ordine.

Per farlo non bisogna sacrificare il momento dedicato alla beauty routine quotidiana: la soluzione sono i cosmetici multitasking, formule che racchiudono in un solo prodotto funzioni diverse, tutte pensate per rendere più semplice il make-up quotidiano e garantirti una pelle luminosa, uniforme e senza imperfezioni.

Cosa sono i prodotti multitasking

Se la vita frenetica è ormai all’ordine del giorno non per questo è necessario mettere in secondo piano le coccole dedicate alla pelle. Anzi, quando il viso è stanco è ancora più importante ritagliarsi qualche momento per prendersi cura di sé e sentirsi più belle, semplicemente accelerando i tempi e sfruttando i benefici dei prodotti multitasking.

Il mondo del make-up ne è pieno: dal fondotinta che, in una sola formula racchiude anche primer e correttore, per un incarnato levigato, uniforme e cromaticamente perfetto tutto il giorno, alle tinte labbra che, all’occorrenza, diventano blush luminosi e, perché no, eyeliner coloratissimi. Ultimi, ma non meno importanti, terre e bronzer che, in men che non si dica, si trasformano in ombretti per un look naturale, oppure permettono di dare tono e colore alle sopracciglia che ne hanno bisogno.

Questi prodotti all in one non solo permettono di risparmiare spazio nel beauty case ma anche di rendere il momento del trucco più semplice e perfetto per ogni occasione, anche per i ritocchi dell’ultimo minuto.

I benefici di un fondotinta multitasking

Tra le varie proposte che lavorano su più fronti, il prodotto che non deve mai mancare è sicuramente il fondotinta, nella sua formulazione 3in1 che unisce primer, correttore e fondotinta.

Per un make-up a regola d’arte è fondamentale partire da una buona base viso, che però richiede tempo e può non essere così semplice da realizzare e alla portata di tutte, specialmente per chi è alle prime armi o non ha dimestichezza con i prodotti beauty.

Infatti, riuscire a ottenere una base levigata e uniforme è un lavoro che richiede non pochi passaggi: si parte dal primer che, oltre a far durare il fondotinta tutto il giorno, permette di correggere le discromie e levigare la pelle; per poi passare al fondotinta, che deve essere della giusta texture e colorazione, oltre ad essere steso senza errori o accumuli di prodotto per un incarnato uniforme; per poi ultimare con il correttore che, anche in questo caso, può agire su più fronti correggendo le imperfezioni.

Diversi prodotti, differenti pennelli, svariati metodi e tempi di applicazione: una vera sfida. Ecco perché il fondotinta 3in1 è il prodotto multitasking rivoluzionario per chi vuole un incarnato levigato, uniforme e senza imperfezioni. La giusta scelta per un viso dal finish satinato opaco, dalla lunga tenuta e con una sensazione piacevole sia all’applicazione che sulla pelle. Tre funzioni – primer, correttore e fondotinta – in un solo prodotto che non solo ti aiuterà a ridurre i tempi di applicazione di make-up ma lavorerà tutto il giorno per te, rendendo la tua pelle impeccabile.

Clicca qui per scoprire il fondotinta Facefinity 3in1 per un incarnato perfetto e senza errori

Il merito è della tecnologia, sempre più attenta alle esigenze delle donne di oggi, che ha dato nuova vita a un prodotto già noto e amato. Dall’aggiunta delle micropolveri per regolare la lucidità causata dal sebo alla presenza di microsfere soft focus per un’allure satinato, fino alla tecnologia “Flexi-hold” che rende il fondotinta elastico, evitando il formarsi di antiestetiche rughe e pieghe sul viso: questo fondotinta soddisfa le esigenze di ogni viso.

Perché acquistare i prodotti multitasking

Quando l’agenda è sempre piena e il tempo limitato per qualsiasi cosa, ecco che entrano in gioco i prodotti multitasking che permettono di ritagliarti un momento tutto per la tua pelle. Non solo alla mattina, basti pensare ai ritocchi on the go: un solo prodotto per sistemare il make-up dopo una lunga giornata e prima di una cena o un aperitivo: una sola applicazione, facile e veloce, che ridarà vita al tuo make-up e alla tua pelle.

Pensare la bellezza in modo diverso e da una nuova prospettiva può portare alla scoperta di lati positivi anche per la sostenibilità: i cosmetici all in one sono anche un modo per risparmiare, ad esempio, sulle confezioni in plastica, la loro produzione e, infine, il loro smaltimento.

E i viaggi? Qui entrano in gioco i prodotti di make-up multitasking: piccoli beauty per grandi risultati, anche in vacanza o per un fine settimana fuori porta.

Come usare i prodotti multitasking

Se sei spaventata dall’applicazione di questi cosmetici, niente paura. Utilizzare questo tipo di prodotti per il make-up corrisponde all’uso dei classici prodotti che ogni giorno siamo abituate a layerizzare sul nostro viso. Quindi, una volta stabilita la giusta e corretta routine di bellezza, segui passo passo i passaggi che andranno ad arricchire e rendere perfetta la tua pelle.