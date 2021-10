Facefinity Flawless 3in1 il prodotto che combina primer, correttore e fondotinta per una pelle ultralevigata

Voglia di novità? Assolutamente sì e la voglia aumenta ancora di più quando si parla di fondotinta. Finalmente è tornato il suo momento e, nonostante sia un prodotto troppo spesso poco capito, il fondo è la base per ogni make-up ben riuscito.

E questo lo sa bene Max Factor, leader del settore, che oggi presenta Facefinity Flawless 3in1, un best seller del brand che intraprende una nuova avventura grazie alla formula Vegan, all’Airbrush Finish che renderà il suo uso ancora più piacevole e indispensabile per la tua bellezza. Un fondotinta amato da Priyanka Chopra Jonas, nuovo Global ambassador del brand e volto della campagna pubblicitaria.

Fondotinta Facefinity Flawless 3in1: la nuova formula tecnologicamente avanzata

“Il fondotinta è l’abito del nostro volto: bisogna trovare solo quello giusto.” Parola di Rajan Tolomei National Make-up Artist di Max Factor. E possiamo assicurare che il fondotinta Facefinity Flawless 3in1 è l’abito perfetto che stavi cercando da tempo e ancora non avevi trovato.

Primer. Correttore. Fondotinta. Tutto è contenuto in un solo prodotto, con tutti i benefici che ne derivano. Inoltre Facefinity Flawless 3in1 promette (e da sempre mantiene) una tenuta estrema e dona un finish satinato opaco, ideale per chi vuole indossare un fondotinta all day long con una sensazione piacevole sia all’applicazione che sulla pelle dopo averlo indossato.

Ma c’è di più: le tecnologie odierne hanno portato a rendere i fondotinta sempre più avanzati e sempre più in linea con la pelle. Proprio come il Facefinity Flawless 3in1 che contiene pigmenti fotoadattanti che si uniformano perfettamente con l’incarnato e donano la giusta dose di luminosità. Niente più errori di tonalità, colore e sottotono, anche grazie al nuovo pack che riporta la dicitura dedicata al sottotono, per facilitarne la scelta: “N” Neutral per sottotono neutro, “W” Warm per sottotono caldo, “C” Cool per sottotono freddo.

Un prodotto multibenefit che unisce la funzione perfezionante del primer, la capacità coprente del correttore alla lunga tenuta e al potere uniformante del fondotinta. Il tutto unito alla tecnologia per ottenere una pelle da sogno.

Nella formula si parte dalle micro polveri con azione anti lucido e capacità di assorbire il sebo senza seccare, per passare alla microsfere soft focus che riflettono la luce per un finish satinato e naturale. Infine, la tecnologia distintiva “Flexi-hold” che rende questo fondotinta elastico e capace di adattarsi ai movimenti del viso senza segnarlo in alcun modo, per tutto il giorno.

Come applicare Facefinity Flawless 3in1

Applicare un fondotinta può sembrare semplice, ma se si conoscono i segreti e piccoli tips per la stesura perfetta il risultato sarà da 10 e lode e durare per tutto il giorno con un finish long lasting.

Il modo perfetto per utilizzare il Facefinity Flawless 3in1 di Max Factor è più semplice di quel che si pensi. Basterà un pennello a fibre vegan, sintetiche, da bagnare leggermente: che sia con acqua termale o con uno spray fissante, questo permetterà di rinfrescare la pelle durante l’applicazione e aumentare il livello di idratazione oltre a donare un effetto nudo e invisibile.

Il resto lascialo fare al fondotinta che, grazie alla tecnologia integrata, si autolivellerà sulla pelle evitando la formazione di macchie, righe e striature.

Puoi aggiungere il correttore Facefinity All Day Flawless per coprire eventuali discromie più accentuate e, per fissare il tutto, applica anche un leggero strato di cipria, come Miracle Veil, nei punti focus come contorno occhi e zona T.

Ora goditi il tuo viso splendente e dal finish satinato e una pelle perfetta per tutto il giorno.