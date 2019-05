Cosmetica Green: 6 marchi di makeup ecobio o eco-friendly da non perdere

editato in: da

Ormai il makeup e la cosmesi in generale avvicinano sempre molte più persone, che ricercano qualità e sicurezza dei prodotti. Ed è anche in aumento la consapevolezza riguardo gli ingredienti utilizzati, che siano rispettosi non sono della pelle, ma anche dell’ambiente.

Sempre più persone si avvicinano quindi al mondo del naturale e dell’ecobio, ricercando formulazioni realizzate con materie prime naturali, che siano privi di sostanze dannose per l’ambiente. I brand cosmetici sembrano aver colto questa esigenza dei makeup addicted ricercando sempre di più ingredienti naturali da inserire nei loro cosmetici ma non solo, creando intere linee con formulazioni il cui INCI (cioè la lista degli ingredienti) è in larga parte naturale, lasciando al minimo le sostanze di sintesi. Ci sono poi quei brand totalmente naturali, che cercano di unire le performance di un prodotto con ingredienti chimici a sostanze naturali, andando a ricercare il giusto compromesso tra formulazione e resa.

Scopriamo insieme 6 brand e linee attente all’ambiente che non hanno nulla da invidiare a cosmetici con formulazioni totalmente chimiche!

Neve Cosmetics e l’evoluzione del trucco minerale

Neve Cosmetics è uno dei brand veterani in Italia per quanto riguarda cosmetici davvero naturali. Famoso per i fondotinta minerali, oggi propone tante referenze prodotto per ogni gusto: fondotinta cremosi ed in stick, mascara, ombretti pressati, pennelli, rossetti gloss e tanti altri.

I più recenti sono i Dessert à Lèvres, o meglio la collezione NewDElicious, sei nuove tonalità di rossetti dedicate agli amanti dei toni naturali e nude, che richiamano i toni del cacao, con un profumo inebriante di vaniglia. Altri cavalli di battaglia del brand sono gli ombretti ed i pigmenti, facili da sfumare ed abbinare tra di loro, ma anche le amatissime Pastello, in particolare quelle labbra, matite adatte a delineare i contorni della bocca ma perfette anche come rossetto. Una chicca da provare? La pastello labbra Ballerina o la nuovissima Immortal!

Pupa e la sua linea Green, Natural Side

Ci sono tutta una serie di brand che non nascono come Green ma che hanno deciso di avvicinarsi a questo mondo per far fronte alla richieste ed alle esigenze dei consumatori. È il caso di Pupa e della sua linea Natural Side, che strizza l’occhio ad ingredienti di origine naturale. Tutte le formulazioni infatti contengono dall’86% fino al 100% di ingredienti di origine naturale ed i pack sono a ridotto impatto ambientale.

Cipria, correttore, primer, fondotinta, BB Cream e terra abbronzate i prodotti proposti fino ad ora, tutti senza parabeni, siliconi, petrolati, coloranti sintetici, profumo, PEG e filtri chimici. Senza dubbio un buon inizio per un brand che, nonostante il successo dei prodotti classici, sceglie comunque di avvicinarsi alla tematica green.

Purobio Cosmetics, il brand che non diresti mai essere ecobio

Uno dei loro claim è “Vogliamo annullare le differenze tra le performance del make up sintetico e del make up biologico” e ci riescono, davvero alla grande. Purobio Cosmetics, infatti, è un brand ecobio altamente performante che spesso non ha niente da invidiare a prodotti sintetici da profumeria, mantenendo packaging accattivanti, collezioni stagionali ed un prezzo alla portata di tutti.

Una selezione di ombretti davvero ampia, il nuovissimo Double Dream mascara appena lanciato, rossetti liquidi, ciprie, terre, illuminanti, eyeliner e, soprattutto i fondotinta che hanno l’effetto di prodotti chimici, senza rinunciare alla formulazione naturale. Purobio Cosmetics propone fondotinta fluido full coverage, BB cream anch’essa con ottima coprenza ed il più recente Sublime Drop Foundation, con una resa sulla pelle davvero da far concorrenza a prodotti sintetici. Perché è forse il cosmetico più difficile da creare in formula naturale, spesso risulta troppo grasso e si separa dalla base viso, mentre quello di Purobio rimane estremamente naturale sulla pelle.

Kiko Cosmetics e la linea Green Me, per rispettare l’ambiente

E quando un colosso, ormai internazionale, sceglie di creare una linea più responsabile verso l’ambiente e con una maggior concentrazione di ingredienti naturali, vuol dire che le abitudini dei consumatori stanno veramente cambiando. Anche Kiko infatti ha creato la linea Green Me, caratterizzata da formule naturali fino al 99%… un bellissimo traguardo per un brand che non nasce green ma sceglie di realizzare una linea davvero completa di prodotti eco-friendly.

BB Cream, Blush, Bronzer, rossetti, matite sopracciglia, palette di ombretti, illuminanti, matite occhi, matitoni, mascara ed addirittura prodotti per la skincare ed accessori, per realizzare un perfetto makeup che strizzi l’occhio all’ambiente.

Mulac Cosmetics, il brand professionale che strizza l’occhio all’eco-friendly

Mulac Cosmetics è il brand fondato da LaCindina, influencer e YouTuber di successo che ha creato la sua linea cosmetica nata per far incontrare l’alta qualità delle materie prima naturali con formulazioni dalle performance elevate. È una linea dedicata ai makeup lovers ma anche ai professionisti e sono tanti i makeup artist che la inseriscono nei loro kit.

Non è un brand totalmente naturale, ma quasi tutte le formulazioni sono vegane e la maggior parte dei prodotti ha una percentuale di ingredienti naturali che supera il 90%, come ad esempio il fondotinta Slay The Game ed i correttori in cialda 100% naturali, o la crema viso Trinity, con il 94% di ingredienti di origine naturale o la linea capelli, con 10 oli naturali e senza siliconi.

Onirica Cosmetics, il brand cal concept all in one

Un brand di nicchia ma da tenere sott’occhio è senza dubbio Onirica Cosmetics, che si sta facendo largo sui social grazie alla Beauty Community di micro influencer che hanno avuto modo di testare i loro prodotti, davvero innovativi. Infatti, le formulazioni sono totalmente naturali, con pack riciclabili, perché una volta terminato il prodotto basta sostituire la cialda mantenendo il pack iniziale.

Ma ciò che davvero stupisce è il concept dietro questo brand: creare un makeup trasversale e versatile, che possa avere molteplici utilizzi, ideale quindi anche per chi viaggia e per ridurre al minimo gli sprechi. Le formulazioni sono in crema, contenute in cialde da inserire in un pack di cartone. Creme multiuso da usare su occhi, labbra, guance, per creare eyeliner ed ottime anche come basi per ombretto… chissà cosa ci riserverà questo brand per il futuro? Non vediamo l’ora di scoprirlo!