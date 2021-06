Beauty routine sposa: i migliori trattamenti di medicina estetica

editato in: da

Abito elegante, acconciatura perfetta, bouquet colorato: tutto sembra essere pronto per il giorno più bello della tua vita. Cos’altro manca per essere una sposa perfetta? Una beauty routine studiata nei particolari!

Tutte le future spose sono molto indaffarate le settimane prima del matrimonio, ma affidandosi a mani esperte possono presentarsi davanti al loro sposo con un viso luminoso e levigato e il corpo in splendida forma. Bastano poche sedute per ottenere una silhouette da capogiro ed eliminare gli inestetismi. Ma per rendere questo sogno realtà, è necessario affidarsi, non a un semplice centro estetico, ma a una serie di trattamenti medico estetici mirati, studiati appositamente per la sposa.

Non una semplice beauty routine: ecco i trattamenti medico estetici per la sposa

Il calendario la osserva da lontano, mentre beve un caffè velocemente, prima dell’appuntamento con la sarta. È la futura sposa, indaffarata ma determinata a organizzare un matrimonio da favola. Vuole pensare a ogni particolare, ma prima di tutto deve concentrarsi su sé stessa, per arrivare luminosa e in perfetta forma davanti al suo sposo, ma anche per posare davanti al fotografo che non potrà che esclamare “Wow!” ad ogni scatto.

Ma quali sono i trattamenti di medicina estetica maggiormente indicati per la sposa? Eccone alcuni:

Trattamenti dimagranti e rimodellanti : con l’aiuto di un medico e un nutrizionista, la sposa modella il suo fisico e perde i chili in eccesso. L’abito scivolerà candidamente sulla sua silhouette.

: con l’aiuto di un medico e un nutrizionista, la sposa modella il suo fisico e perde i chili in eccesso. L’abito scivolerà candidamente sulla sua silhouette. Trattamenti anticellulite : in poche sedute ottiene la pelle liscia e tonica grazie anche alle migliori tecnologie innovative in campo medico.

: in poche sedute ottiene la pelle liscia e tonica grazie anche alle migliori tecnologie innovative in campo medico. Ringiovanimento: dopo mesi frenetici, il volto può apparire spento e segnato da inestetismi. Ecco perché prima del matrimonio bisogna eliminare da viso, collo e décolleté i segni del fisiologico processo d’invecchiamento.

Trattamenti medico estetici per la sposa: MedikalBeauty Institute è il tuo miglior alleato

Dove trovare un centro di medicina estetica che possa accogliere la sposa e contribuire a creare un giorno da favola? MedikalBeauty Institute è tra i centri medici più prestigiosi d’Italia e ha pensato a una serie di trattamenti pensati proprio per lei.

Fin dal suo primo ingresso, la futura sposa può contare su un team di medici ed esperti. Viene accolta dalla Consulente di bellezza, insieme, definiscono l’obiettivo e tutti i trattamenti medico estetici da fare prima delle nozze. Bastano anche poche sedute per ottenere l’effetto desiderato, dal rimodellamento del corpo, al trattamento cellulite fino al ringiovanimento del viso.

All’interno del centro medico estetico si prendono in considerazione, le esigenze estetiche della futura sposa, nel rispetto del suo stato di salute e del suo stile di vita: importanti punti di partenza per definire qualsiasi trattamento.

Questa è una delle la differenza tra un centro estetico e un centro medico estetico: miglior risultato estetico, rispetto e miglioramento della salute, del relax e del benessere. Da MedikalBeauty Institute trovi tecnologie d’avanguardia e tanta esperienza, i percorsi di trattamento sono personalizzati e sotto controllo medico.

I trattamenti di ringiovanimento per il viso sono tra i più scelti. Il motivo è semplice: i livelli di stress per la sposa possono salire prima del matrimonio e ripercuotersi sul viso. Un trattamento medico estetico permette di ritardare l’invecchiamento cutaneo ed eliminare scorie e impurità. In poche ore tutto lo stress accumulato nei giorni precedenti può sparire e la sposa può ritrovare un viso raggiante.

I centri MedikalBeauty si trovano a Milano, Bologna, Modena, Rimini e Brescia: tutte le spose del 2021 possono usufruire del 50% di sconto su tutti i trattamenti. Basta accedere al sito web ufficiale e scegliere quelli ideali per le proprie esigenze.