Abiby lancia Syster: il nuovo beauty & wellness brand creato con la community

Abiby, beauty company nata nel 2018, presenta Syster, il nuovo beauty & wellness brand ideato grazie all’aiuto di una community di oltre 60 mila beauty lover. La prima proposta è una linea Smart caratterizzata da un mix di prodotti multifunzionali che consentono di ottimizzare i tempi e agire in modo efficace, sfruttando al massimo le proprietà degli acidi della frutta.

Il bello di Syster? Si tratta di un brand creato ascoltando le richieste e i consigli delle donne, seguendo il loro stile di vita e le esigenze quotidiane. Syster, il nuovo brand skincare e haircare by Abiby, rappresenta un passo in avanti per l’azienda leader nel settore delle box in abbonamento e talent scout di prodotti beauty must have. Un regalo per la sua vasta community e un viaggio verso la creazione di un marchio in grado di offrire un’esperienza a 360 gradi.

Tramite un’analisi accurata e il confronto con oltre 60.000 donne, Abiby ha individuato le preferenze delle consumatrici, consentendogli di raccontare ciò che sognano e cercano nel prodotto perfetto. In questo modo sono stati definiti gli ingredienti — innovativi, di tendenza e performanti —, le profumazioni e le formulazioni migliori per donare benefici garantiti, assicurando una totale affinità con pelle e capelli. Sempre, ovviamente, nel rispetto dell’ambiente, in collaborazione con i leader produttivi del settore, una linea Made in Italy, frutto di una filiera corta altamente controllata. Tutte le formule sono vegan e cruelty free, con una percentuale altissima di ingredienti naturali.

Il nome Syster richiama la complicità e il supporto tra donne e presenta la linea Smart, una gamma snella che garantisce una routine completa, a base di acidi della frutta AHA. Nei suoi prodotti unisce tutti gli step della beauty routine, rispondendo alle esigenze delle donne che hanno bisogno di prodotti multifunzionali per benefici visibili su pelle e capelli.

Cinque le proposte della linea frutto della collaborazione con la community Abiby:

Good as New – uno struccante bifasico idratante che lascia la pelle nutrita, vellutata e morbida, adorata e richiesta dall’89,5% delle donne della community;

Made my day – un siero crema viso nutriente che contrasta l’invecchiamento, idrata e tonifica, richiesto dal 62,9% delle beauty lover;

Heads Up – un magico duo detergente delicato e condizionante, voluto dal 60,9% delle donne, che mescola il potere detergente dello shampoo con quello altamente nutriente del balsamo;

It’s a ten! – un siero elisir per capelli districante e ristrutturante, desiderato dal 50,7% delle utenti, è uno spray leggero e nutriente con ben 10 benefici in un solo prodotto;

Toned Up – un tonico purificante e illuminante, richiesto dal 46,5% delle beauty addicted, che dona idratazione e luminosità alla pelle tramite una delicata esfoliazione.

“Dal primo giorno abbiamo lavorato per creare non solo una forte community, ma soprattutto una piattaforma per lanciare prodotti e brand beauty che in pochissimo tempo è diventata un punto di riferimento del settore – hanno spiegato Mario Parteli e Luca Della Croce, fondatori di Abiby -. Il lancio di Syster rappresenta uno step importante per noi, uno step pianificato dall’inizio di questo progetto, che nasce grazie all’ascolto continuo della nostra community, con la quale ci siamo interfacciati sui diversi canali che presidiamo”.

“Oggi per noi è un giorno importante: finalmente siamo pronti per arrivare dalle nostre clienti con ciò che ci hanno chiesto e far provare i prodotti del nostro primo brand. La filosofia di Syster mette al centro le donne della nostra community seguendo il loro ritmo, le loro necessità, i loro stili di vita e i loro bisogni e ogni linea rappresenta una personalità differente. Tutto è stato reso possibile soprattutto grazie al nostro team e alla determinazione che lo contraddistingue, in primis Valentina Abramo, Managing Director di Syster, ha creduto nel progetto Abiby dal primo giorno”.

Alla linea Smart inoltre a inizio 2022 si aggiungeranno due ulteriori linee, pensate per personalità ed esigenze differenti. I prodotti della linea Smart di Syster si possono acquistare su Systerbeauty.com e su Abiby per la community.

Contenuto offerto da Abiby.