L’Italia che riparte: le storie di Donne Future

Donne Future è la nuova serie in podcast condotta da Alessandro Cecchi Paone e pubblicata dal magazine DiLei che racconta le storie di 12 donne comuni ma in qualche modo speciali che hanno avuto il coraggio e la forza per riprendere in mano le loro vite e ripartire dopo il lungo periodo di lokdown causato dalla pandemia mondiale di Coronavirus.

Il ruolo delle donne nell’Italia che riparte

Questo podcast vuole dare voce alle donne, spesso ai margini nei processi decisionali del nostro Paese. Dai loro racconti scopriamo aspetti e situazioni comuni nel periodo di quarantena, ma spesso ignorati forse proprio a causa della loro straordinaria semplicità. In ogni storia c’è uno spunto per ricominciare dopo il lockdown e per fare ripartire l’Italia.

“Ogni fase di ricostruzione che segue una grave crisi collettiva porta alla ribalta nuove classi dirigenti – ha detto Cecchi Paone presentando il suo nuovo programma in podcast ospitato da DiLei – Un’occasione, forse l’ultima, per l’Italia per coinvolgere ai vertici dei livelli creativi e decisionali i giovani, costretti finora alla fuga all’estero, ma soprattutto le donne, giovani e non”.

Il format della serie in podcast Donne Future

Il programma per podcast Donne Future condotto da Alessandro Cecchi Paone è composto da 12 episodi di circa 10 minuti pubblicati settimanalmente sulla piattaforma Spreaker. Al centro di ognuno c’è una donna diversa che racconta come ha vissuto il periodo di quarantena, focalizzandosi su un aspetto particolare che può essere legato al lavoro, ai figli, ad una malattia, persino alla paura.

Cecchi Paone lascia spazio al racconto della sua ospite, ne coglie la peculiarità e quasi sorprendentemente mette in luce come ogni storia individuale è la soria di molte donne all’ascolto proprio perché ad essere raccontati non sono atti fuori dal comune, ma i gesti quotidiani di ogni donna.

Le storie di Donne Future

Queste sono le 12 storie pubblicate settimanalmente da DiLei e disponibili in podcast

Gabriella, la nonna in isolamento

Gabriella è una nonna 72enne di Cremona. Pochi giorni prima dell’esplosione del Coronavirus aveva terminato la radioterapia. I questi mesi ha vissuto in completo isolamento con i suoi cani e non ha potuto vedere i suoi tre nipoti. La forza d’animo le ha permesso di superare la pandemia.

Laura e la gravidanza in lockdown

Laura è una neomamma umbra di 40 anni che vive a Roma. Ha vissuto la gravidanza durante il lockdown, la prima per lei. Tra paure e difficoltà, è venuta fuori da questa situazione con una bellissima Vittoria, di nome e di fatto.

Elisea, la studentessa fuori sede

Elisea è una studentessa siciliana di 21 anni che frequenta il Politecnico di Torino. Appena prima del lockdown è tornata in Sicilia per stare vicino alla nonna morente, ma non è riuscita a vederla perché era in isolamento in ospedale. Però in quei mesi il suo futuro professionale ha avuto una svolta inaspettata.

Alice e il contagio suo e della famiglia

Alice è un’osteopata di Pavia che è stata contagiata dal Covid-19. Colpita dal Coronavirus, come molti operatori sanitari, ci racconta il calvario vissuto da lei e dai suoi familiari, anche loro malati. Questo è il racconto di uno stop di 40 giorni e della voglia di ricominciare.

Rosa, un nuovo slancio per il turismo

Rosa, imprenditrice di Positano, è la proprietaria di un albergo nella splendida Costiera Amalfitana. Racconta le difficoltà vissute in ambito privato e come imprenditrice. Ha dovuto lasciare l’albergo chiuso per diversi mesi e c’è incertezza sul futuro del turismo, soprattutto internazionale. Ma ha trovato la forza e ha deciso di rimettersi in gioco e ripartire.

