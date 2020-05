Questo è il nostro grazie. Deciso, unanime, commosso

editato in: da

Donne Future è il nostro grazie. Deciso, unanime, commosso.

Donne Future è il nostro messaggio di gratitudine e vicinanza a tutte le donne che hanno affrontato l’emergenza e il lockdown con coraggio, resilienza e amore. È una luce di speranza sul futuro, che non può che passare dalle donne.

Donne Future è uno spazio per dar voce a chi in questi mesi ha dato forza. Per chi ha continuato a far tornare le sue giornate: da compagna, da madre, da figlia, da manager, da insegnante, da nonna. Forse qualcuna in più avrà compreso l’immensa fragilità dell’essere umano che pensa di avere il mondo sotto controllo e invece può essere messo in ginocchio in un paio di settimane da un agente esterno e incontrollabile.

Donne Future è un inno alla capacità tutta femminile di adattamento e di sopravvivenza. All’istinto naturale a pensare agli altri prima che a sé stesse. Alla volontà di riscrivere il domani tenendo i piedi ben saldi nell’oggi.

È la voglia di sentire e accudire il proprio corpo per il piacere di farlo senza doversi mostrare perfetta agli occhi del mondo. La necessità di fare cose semplici: tornare a incontrare i propri cari, uscire con le amiche, correre, ballare.

Donne Future è un abbraccio a chi in queste settimane ha avuto a che fare con la morte, per un parente malato o per lavoro: dottoresse, infermiere, operatrici sanitarie. Non smetteremo mai di essere grate alla loro professionalità e al loro cuore.

Donne Future è un “sì” alla voglia di voltare pagina, di guardare al futuro con ottimismo, di reclamare il proprio spazio decisionale in una società che continua a mostrarsi restia alla presenza femminile nelle stanze che contano. Dove si prendono decisioni sulla vita di tutti, sull’educazione dei ragazzi, sugli orari e sulle date, su cosa si può fare e cosa no.

Donne Future è un “no” al pessimismo che blocca e che respinge.

Donne Future è il nostro grazie. Deciso, unanime, commosso a ciascuna di voi.