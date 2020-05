Perché “Donne Future” e perché proprio ora

editato in: da

Abbiamo chiesto ad Alessandro Cecchi Paone di raccontarci Donne Future. Di dirci perché il momento giusto per pubblicare questo podcast è ora.

Vi anticipiamo qualche passaggio: “Ogni fase di ricostruzione che segue una grave crisi collettiva porta alla ribalta nuove classi dirigenti. Un’occasione, forse l’ultima, per l’Italia per coinvolgere ai vertici dei livelli creativi e decisionali i giovani, costretti finora alla fuga all’estero, ma soprattutto le donne, giovani e non. Donne Future vuole essere per loro un’occasione di incontro e confronto regolare sull’eredità del lockdown e sulle prospettive di una riorganizzazione della vita privata, professionale e collettiva”.