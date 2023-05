Paolo ha 17 anni ed è autistico e sta per diventare addestratore cinofilo

Fonte: Ufficio Stampa CEF Publishing Paolo, 17 anni affetto da autismo sta diventando addestratore cinofilo

La pet therapy è diventata sempre più popolare negli ultimi anni come forma di terapia naturale per assistere le persone con autismo, non solo perché gli animali forniscono amore incondizionato senza alcun giudizio, ma anche perché offrono conforto e compagnia nei momenti più difficili. Una sintonia in grado di rafforzare il nostro benessere emotivo, costruire relazioni significative, affinare le capacità cognitive e persino migliorare le abilità fisiche.

La storia di Paolo, un ragazzo autistico di 17 anni, è un bellissimo esempio dello straordinario legame che può esistere con un amico a quattro zampe, un’amicizia indissolubile che gli ha dato il coraggio di combattere le difficoltà trasformando la sua condizione nel coraggio di voler raggiungere un risultato incredibile: diventare un addestratore cinofilo certificato.

L’autismo di Paolo non frena il suo sogno di diventare un addestratore

Paolo è sempre stato un ragazzo sensibile con non poche difficoltà a capire le persone che lo circondavano ed è stato spesso incompreso e isolato dai suoi coetanei. Un giorno la sua famiglia ha deciso di fargli un regalo speciale: un cane. Da quel momento il cucciolo non è diventato solo il suo migliore amico, ma è stato il catalizzatore di una ritrovata indipendenza e una forza interiore mai conosciuta prima. Paolo ha iniziato ad avere più fiducia in sé stesso e a svolgere le varie attività quotidiane con maggiore autonomia.

Un legame così forte, con un potenziale educativo e umano talmente incredibile, che ha spinto la sua insegnante di sostegno, la prof.ssa Donatella Candiloro, a mettersi in contatto con il Centro Europeo di Formazione (CEF Publishing) per fare in modo che Paolo potesse frequentare un corso professionale di addestramento presso un centro ENCI. “Ho pensato che questa potesse essere un’occasione vera per un ragazzo come Paolo per mettersi in gioco e provare a rendersi autonomo, per quanto possibile”, come racconta la stessa insegnante.

Rosaria Lubrano, Direttore Marketing del CORSICEF®, ha offerto a Paolo l’opportunità di seguire gratuitamente un corso online sulla loro piattaforma. Grazie all’accesso agli strumenti virtuali e al supporto personalizzato del suo insegnante, negli ultimi mesi ha fatto progressi costanti nell’apprendimento a distanza. Utilizzando le lezioni registrate, i materiali scaricabili e disegnando (una delle sue grandi passioni), è stato in grado di sfruttare tutto il suo potenziale per raggiungere il massimo risultato.

Questo speciale progetto educativo sta incoraggiando Paolo ad intraprendere un incredibile viaggio verso l’indipendenza e la realizzazione di sé stesso, creando con le sue sole forze qualcosa di significativo per il suo domani.

Autismo e Pet Therapy: quali sono i benefici

Storie come quelle di Paolo mostrano come gli animali possano diventare compagni adatti per i ragazzi autistici, aiutandoli a gestire le proprie emozioni e a stabilire relazioni più positive con il mondo esterno.

Un animale domestico può essere un potente strumento di comunicazione per i bambini e i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico, aiutandoli a trasmettere emozioni e a rafforzare il loro senso di identità nel mondo. Gli animali possono fornire un senso di connessione, di conforto e di amore incondizionato che spesso gli esseri umani non sono in grado di dare, consentendo alla persona di concentrarsi sullo sviluppo di relazioni positive con gli altri.

La pet therapy è diventata una parte importante nella vita di molte persone con autismo ed è vista come un aiuto efficace e promettente. Anche se non elimina direttamente il disturbo, può migliorare la qualità della vita dei bambini autistici e delle loro famiglie. È uno dei modi migliori per farli sentire accettati, amati e valorizzati per quello che sono.

Paolo è la prova di come la passione e l’impegno possano superare le difficoltà, e di come si possano ottenere risultati straordinari senza arrendersi mai. La sua storia è una grande fonte di ispirazione e un bellissimo esempio per tutti noi.