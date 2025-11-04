I “Genitori in Palla” volano a Londra. Una bellastoria di sport, passione e vita vera

Dal profilo Facebook ufficiale Genitori in palla, l'amichevole contro gli Old Finchleians

La vita adulta, con le sue responsabilità familiari e professionali, spesso impone una pausa dalle passioni giovanili o dal tempo per sè. Per molti, questo significa “appendere gli scarpini al chiodo”. E non solo metaforicamente. Un gruppo di genitori, a Milano, ha dimostrato che è possibile conciliare i doveri quotidiani con la voglia di fare sport e, soprattutto, di essere e fare comunità.

L’appuntamento a Londra con la storia

L’iniziativa più recente e significativa dell’associazione sarà la trasferta internazionale in programma dal 7 al 9 novembre 2025. Un team di “Genitori in Palla” si recherà a Londra per un’amichevole contro gli Old Finchleians, una delle squadre amatoriali più longeve della capitale britannica, con oltre un secolo di storia. L’evento non sarà solo un’occasione sportiva, ma rappresenterà un momento di scambio e di consolidamento dei legami che l’associazione promuove.

L’obiettivo è quello di vivere un’esperienza autentica, come ha sottolineato il presidente di “Genitori in Palla”, Lucio Napolitano: “Siamo molto contenti di questa esperienza che unisce sport, amicizia e la voglia di condividere momenti autentici dentro e fuori dal campo. Genitori in Palla – ha concluso Lucio – è un progetto sociale ancora giovane, ma che sta riscuotendo un successo crescente grazie al valore, all’entusiasmo e all’impegno dei suoi associati”.

Un progetto che cresce, oltre i confini

“Genitori in Palla” è una bella opportunità di crescita collettiva. I membri dell’associazione, persone con impegni familiari e lavorativi “normali”, trovano nel progetto un modo per rimettersi in gioco e per creare una rete di supporto che va oltre i campi da gioco.

La trasferta londinese conferma la vocazione di “Genitori in Palla” come realtà sportiva e sociale capace di promuovere inclusione, partecipazione e divertimento attraverso lo sport, continuando a costruire legami significativi anche oltre i confini nazionali. È una storia che parla di come la passione e l’impegno possano generare risultati concreti, creando ponti di amicizia e offrendo un esempio positivo di come lo sport amatoriale possa essere un motore di aggregazione e benessere per la comunità.

Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo info@genitoriinpalla.it o visitare il sito ufficiale: http://www.genitoriinpalla.it