Le famiglie dei ragazzi di Crans-Montana insieme nel dolore per la cura dei grandi ustionati, il progetto emoziona

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Dalla tragedia di Crans-Montana nasce un progetto di solidarietà che guarda al futuro. Le famiglie italiane dei ragazzi sopravvissuti all’incendio del 1° gennaio 2026 hanno deciso di unire le forze per sostenere chi affronta le conseguenze delle ustioni gravi. Un impegno che prende forma con la nascita di NEXT Crans-Montana e il sostegno a Mai soli, l’iniziativa dell’Ospedale Niguarda di Milano pensata per accompagnare i pazienti anche dopo le dimissioni.

Crans-Montana, le famiglie dei ragazzi sopravvissuti fondano NEXT

A quasi un anno dall’incendio che ha sconvolto Crans-Montana, in Svizzera, le famiglie italiane dei giovani sopravvissuti provano a trasformare un’esperienza drammatica in un impegno collettivo.

NEXT Crans-Montana è l’associazione che riunisce i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia e che si propone di migliorare l’assistenza alle persone con ustioni gravi, promuovere la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e contribuire all’accertamento delle responsabilità per quanto accaduto.

L’associazione è stata costituita formalmente a Milano nell’ottobre 2026 ma le sue origini risalgono ai giorni immediatamente successivi all’incendio. In quelle settimane, le famiglie si sono trovate ad affrontare un percorso complesso, tra trasferimenti sanitari, ricoveri, procedure amministrative e rapporti con le strutture ospedaliere di Italia e Svizzera.

Da quella collaborazione spontanea è maturata la decisione di creare una realtà organizzata, capace di portare all’attenzione delle istituzioni le difficoltà incontrate dai pazienti e dai loro familiari.

Tre gli obiettivi principali: garantire la continuità delle cure anche dopo il ricovero, sensibilizzare i giovani sui rischi legati alla sicurezza nei luoghi pubblici e proseguire nella richiesta di verità e giustizia per le vittime dell’incendio.

“Per mesi le nostre famiglie hanno tenuto insieme le cure, la burocrazia e le domande senza risposta. NEXT nasce per guardare avanti e il nome indica la direzione: il passo successivo”, spiega Maria Odette Goglio, presidente di NEXT Crans-Montana.

“Quello che abbiamo imparato accanto ai nostri figli deve diventare un patrimonio di tutti: un percorso di cura per chiunque subisca un’ustione grave in Italia, una cultura della sicurezza per i ragazzi che frequentano i luoghi di aggregazione, la verità su quella notte e il ricordo delle vittime”.

Dunque, la volontà delle famiglie non è quella di limitare l’iniziativa ai ragazzi coinvolti nell’incendio bensì di contribuire alla costruzione di un sistema di assistenza che possa rappresentare un punto di riferimento per tutti i grandi ustionati.

Mai soli, il progetto di assistenza del Niguarda

Il primo impegno concreto di NEXT Crans-Montana è il patrocinio di Mai soli, il progetto promosso dalla Fondazione Ospedale Niguarda ETS insieme all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano.

L’iniziativa affronta uno degli aspetti più delicati del percorso di guarigione dei pazienti con ustioni gravi: il ritorno a casa dopo il ricovero ospedaliero.

La dimissione non coincide necessariamente con la conclusione delle cure. Le ustioni più profonde possono richiedere anni di trattamenti e controlli specialistici. Le cicatrici continuano a modificarsi nel tempo, soprattutto durante la crescita, mentre alle conseguenze fisiche possono aggiungersi difficoltà psicologiche e relazionali.

Per le famiglie significa spesso dover gestire autonomamente appuntamenti, fisioterapia, laserterapia e sostegno psicologico, con il rischio di ritrovarsi senza un riferimento sanitario stabile.

Per questo il progetto Mai soli punta a garantire una presa in carico multidisciplinare e continuativa, capace di accompagnare il paziente dall’ospedale fino al progressivo recupero della quotidianità.

Figura centrale dell’iniziativa è l’infermiere Case Manager, incaricato di coordinare i diversi interventi e mantenere un collegamento costante tra la famiglia, gli specialisti del Niguarda e i servizi sanitari territoriali. Il professionista opera come punto di riferimento unico, facilitando l’organizzazione dei controlli e individuando tempestivamente eventuali segnali di allarme.

“L’evento di Crans-Montana, pur nella sua grande drammaticità, ci ha permesso di accendere un riflettore importante sulla malattia da ustione, che è a tutti gli effetti una patologia cronica grave e che accompagna tutti i pazienti colpiti per numerosi anni a venire”, sottolinea Alberto Zoli, commissario straordinario dell’Ospedale Niguarda e presidente della Fondazione.

L’obiettivo, aggiunge, è sviluppare un modello di assistenza che possa essere garantito a chiunque si trovi ad affrontare una condizione analoga, indipendentemente dal coinvolgimento nella tragedia svizzera.

Sulla necessità di un sostegno continuativo insiste anche Elisabetta Galli, vicepresidente di NEXT Crans-Montana e responsabile dell’area Cura: “La dimissione è il momento in cui molte famiglie si scoprono sole. Le ferite si chiudono, le cicatrici continuano a cambiare per anni e il peso di controlli, fisioterapia, laserterapia e sostegno psicologico ricade sui genitori”

“Con Fondazione Ospedale Niguarda condividiamo un’idea semplice: ogni ragazzo deve avere una persona di riferimento e un luogo dove tornare. “Mai soli” dà corpo a questa idea”.

Nicola Piovani al Conservatorio di Milano per i ragazzi di Crans-Montana

Il sostegno al progetto Mai soli passa pure attraverso un appuntamento culturale e solidale. Mercoledì 16 dicembre 2026, alle 20.30, il pianista Nicola Piovani sarà protagonista alla Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con lo spettacolo Note a margine.

La serata, organizzata dalla Fondazione Ospedale Niguarda ETS con il patrocinio di NEXT Crans-Montana, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Centro Ustioni dell’ospedale milanese e del programma di assistenza dedicato ai grandi ustionati.

Attraverso parole e musica, Piovani ripercorre la propria esperienza artistica, offrendo al pubblico uno spettacolo che, per l’occasione, assume un significato solidale. I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket.

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso intrapreso dalle famiglie dei sopravvissuti di Crans-Montana, determinate a mantenere alta l’attenzione non soltanto sulle conseguenze dell’incendio, ma anche sulle difficoltà che affrontano quotidianamente le persone con ustioni gravi.

Il messaggio è chiaro: la guarigione non termina quando si lascia l’ospedale. Per molti pazienti il recupero richiede anni, un’assistenza specialistica costante e il sostegno di una rete sanitaria e familiare. Da questa consapevolezza nasce la volontà di trasformare una tragedia in un’opportunità di cambiamento, senza dimenticare mai le vittime.