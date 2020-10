La modella Youma Diakite diventa mamma a 49 anni

editato in: da

Le mamme (e papà) vip del 2020

La modella Youma Diakite è diventata mamma per la seconda volta a 49 anni. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha infatti annunciato su Instagram l’arrivo di una bambina di cui non ha ancora svelato il nome. Sui social Youma ha postato alcune tenere foto, scrivendo: “E poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore. Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”.

Lo scorso giugno la Diakite aveva annunciato di essere incinta, svelando la sua gioia per una maternità alla soglia dei 50 anni. “Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo – aveva detto -. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose”. La modella è legata ormai da diversi anni a Fabrizio Ragone da cui ha avuto nel 2014 il primogenito Mattia.

Nel 2019, Youma aveva lasciato l’Isola dei Famosi per amore del piccolo Mattia. Il bambino, che all’epoca aveva solo 5 anni, stava vivendo con disagio il distacco dalla mamma e lei non aveva esitato un istante a lasciare il reality per tornare da lui. “Mio figlio non mangiava più e faceva gli incubi – aveva raccontato poco dopo a Verissimo -. Non ci ho pensato neanche un attimo e sono partita: sarei tornata a nuoto!”. Dopo l’addio al reality ambientato in Honduras, Youma era comparsa in diverse trasmissioni, da La pupa e il secchione – E viceversa a Ciao Darwin sino ad All Together Now. La Diakite ha alle spalle una lunghissima carriera divisa fra le passerelle e il cinema. Come modella ha collaborato con Armani e Benetton, ha inoltre recitato in Ocean’s Twelve, L’ispettore Coliandro e John Wick – Capitolo 2. La showgirl è inoltre stata valletta e opinionista di Buona domenica e Il gioco dei 9, oltre che concorrente di Ballando con le stelle. Ora però Youma sembra decisa a dedicarsi solo alla famiglia dopo aver realizzato il sogno di regalare una sorellina al figlio Mattia.