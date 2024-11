Wanda Nara condurrà un noto programma in Italia mentre Icardi prepara la guerra

Fonte: IPA Wanda Nara

Il legame tra Wanda Nara e l’Italia è più solido che mai. Sebbene negli ultimi mesi la soubrette abbia deciso di tornare a vivere in Argentina, ora è pronta a riapparire dalle nostre parti dopo aver ricevuto un’importante offerta televisiva. Un’offerta che la vedrebbe nelle vesti di conduttrice, una carriera che l’ormai ex moglie di Mauro Icardi sta portando avanti con un certo successo nel suo Paese.

Wanda Nara condurrà un famoso programma tv in Italia

Dopo le esperienze con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle e L’Acchiappatalenti, Wanda Nara sta per riapparire nella tv italiana. “Oggi ho ricevuto una telefonata molto importante per condurre un grande format mondiale in Italia – ha confidato sui social l’imprenditrice e soubrette 38enne – Mi sono commossa fino alle lacrime. Sono molto sensibile, lo so”.

Wanda non ha svelato di più: non su conosce il nome della trasmissione dove presto dovrebbe apparire protagonista. Molti hanno pensato a L’Isola dei Famosi, che molto probabilmente non sarà più condotta da Vladimir Luxuria, ma potrebbe trattarsi anche del prossimo Festival di Sanremo, kermesse musicale ben nota in tutto il mondo.

Chissà, la Nara potrebbe affiancare Carlo Conti per una serata all’Ariston…Già qualche tempo fa si parlò di un coinvolgimento di Wanda a Sanremo ma poi l’idea non si è mai concretizzata. Quel che è certo è che la sud americana punta ad affermarsi sempre più come conduttrice. Una carriera che sta portando avanti con grande determinazione soprattutto in Argentina.

Di recente Wanda Nara ha condotto a Buenos Aires le versioni locali di Bake off e Love is Blind mentre lo scorso anno è stata al timone di MasterChef Argentina. In Italia l’ex moglie di Maxi Lopez ha lavorato perlopiù come opinionista: da Tiki Taka al Grande Fratello Vip, senza dimenticare le varie interviste a Belve e Verissimo.

Il divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi appare questa volta definitiva dopo un tira e molla durato anni. Soprattutto perché ora lei ha scelto di legarsi ad un altro, il giovane rapper L-Gante. Una svolta che non sarebbe andata proprio giù al calciatore, ancora molto innamorato dell’ex moglie. Tanto da provare a conquistarla, invano, fino alla fine. Ma dopo il viaggio di Wanda in Brasile col nuovo compagno, il giocatore ha deciso di scagliarsi duramente contro la Nara.

Soprattutto dopo un acceso scontro che ci sarebbe stato tra i due nel loro appartamento argentino. Si era parlato di una denuncia da parte di Wanda nei confronti di Icardi ma pare che la Nara non abbia davvero agito legalmente contro Maurito. Quest’ultimo è pronto però a far valere i propri diritti e ha messo a punto una strategia ben precisa con il suo team.

Stando a quanto rivelato da TeleShow, gli avvocati di Icardi puntano a discutere del divorzio in Turchia, visto che l’ultimo indirizzo legale dell’ex coppia è Istanbul, dove Wanda e Icardi si sono trasferiti con tutta la famiglia in seguito all’ingaggio di Mauro nel Galatasaray. Secondo Icardi le figlie Isabella e Francesca avevano ormai la loro vita in Europa quando Wanda, senza il consenso dell’ex marito, ha deciso di portarle con sé in Argentina.

Ad aumentare la rabbia del giocatore anche la fuga di Wanda con L-Gante in Brasile, di cui Mauro non era a conoscenza. Quando è rientrato a Buenos Aires ha trovato le bambine con una nuova domestica, sconosciuta allo sportivo. L’obiettivo di Icardi è chiaro: vuole portare con sé le bambine ed è determinato a raggiungere l’obiettivo.

Diversa la posizione di Wanda, che da mesi è tornata a vivere in pianta stabile in Argentina. Ma l’ultima proposta che è arrivata dall’Italia potrebbe forse aiutare a trovare più facilmente un accordo.