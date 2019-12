Vieni da me, Lorenzo Crespi torna in tv e si confessa: “Mi hanno sfruttato”

editato in: da

Dopo una lunga assenza sul piccolo schermo, Lorenzo Crespi è tornato a parlare in televisione svelando cosa è accaduto in questi ultimi anni della sua vita per lui molto difficili. L’attore italiano è stato ospite di Caterina Balivo e proprio alla conduttrice di Vieni da Me ha svelato alcuni particolari inediti dell’ultimo periodo che non è stato molto felice.

Lorenzo Crespi, lontano dal mondo dello spettacolo ormai da diverso tempo, ha accettato di raccontarsi in un’intervista davanti agli spettatori della trasmissione Rai e proprio insieme alla Balivo ha ripercorso gli anni difficili della sua vita in maniera nuda e cruda.

L’uomo, rimasto senza lavoro e allontanato dal mondo della televisione, ha affrontato gli anni della sua malattia da solo, vivendo un periodo in cui si è sentito messo davvero a dura prova. L’ex star dalla fiction italiana, infatti, tempo fa è stato colpito da un’infezione ai polmoni e, trovandosi in un momento di grave disagio economico, si è visto costretto a trasferirsi in una casa famiglia nella capitale romana.

Il periodo nero che ha attraversato Lorenzo non è un mistero per i media: in molte occasioni infatti l’attore italiano, attraverso ospitate in diverse trasmissioni televisive, aveva messo al corrente i telespettatori circa la sua situazione. Un grido d’aiuto, forse, il suo che però non è stato accolto.

A Caterina Balivo, infatti, un Lorenzo più amareggiato che mai ha confessato di essere rimato deluso per il supporto mancato: “Ho capito che le persone che dovevano aiutarmi hanno sfruttato la mia malattia per aiutare loro stesse”. Secondo l’attore, infatti, la sua situazione delicata è stata sfruttata solo per fare audience perché nessuno di quel mondo del quale lui ha fatto parte per molto tempo gli ha porto una mano.

Durante l’intervista, inoltre, Crespi ha ripercorso la sua vita professionale e non solo, svelando a Caterina di aver avuto un grande amore segreto di cui ancora oggi non può svelare l’identità, durato ben 14 anni, che non ha avuto però un lieto fine.

Un periodo difficile quello dell’attore italiano, che però spera possa finire in fretta. Come ha raccontato a Vieni Da Me infatti Lorenzo si sente maturato e cambiato ed è pronto a dimostrare che è di nuovo in grado di mettersi in gioco.