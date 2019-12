Caterina Balivo senza trucco in vacanza: è meravigliosa

editato in: da

Sembra essere una regola non scritta: sui social e sulle copertine dei giornali è possibile pubblicare solo foto in cui si è perfetti e senza difetti. Le star del mondo dello spettacolo e del web, così, sfoggiano tutte make-up invidiabili e sofisticati. Caterina Balivo, però, è andata controcorrente e si è mostrata senza trucco.

Sarà merito dell’aria fresca di montagna, l’amore dei suoi familiari, il successo di Vieni da Me, o le vacanze natalizie, ma Caterina Balivo appare in forma ed estremamente radiosa. Consapevole della sua bellezza, durante una vacanza in montagna, dove si è divertita a sciare, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto molto particolare.

Nessun look mozzafiato, almeno per questa volta, e nessun make-up da commentare. Caterina Balivo si è mostrata senza trucchi e senza inganni: via ombretto, via il mascara e il fondotinta. Tolti anche i filtri, che talvolta arrivano a modificare totalmente il viso, la foto pubblicata dalla presentatrice di Vieni da Me la mostra al suo pubblico esattamente com’è al naturale. Nessuno può affermare il contrario: anche così è bellissima.

Buon sabato… senza trucco e senza inganno.

Queste le poche parole usate dalla Balivo per descrivere l’immagine appena postata. Il suo sorriso, però, non è solo il frutto del relax e della vacanza. La presentatrice, infatti, ha anche qualcosa da festeggiare. E, così, aggiunge:

PS: super ascolti ieri per Vieni da Me. Grazie.

Un ringraziamento speciale al suo pubblico, che la sostiene sempre e che sta decretando il successo di Vieni da Me, programma della Rai che la Balivo conduce con passione e grande professionalità. I suoi fan, come era possibile immaginare, hanno apprezzato la foto della conduttrice e hanno risposto positivamente. Numerosi, infatti, i commenti che sottolineano quanto Caterina sia bellissima anche senza trucco. Qualcuno, addirittura, sostiene che sia più attraente così. “Sai che ti trovo più bella senza trucco?!”, ha scritto un utente.

Insomma, una bella soddisfazione per Caterina Balivo, che ancora una volta può contare sull’affetto dei suoi fan e del suo pubblico. La serenità, la soddisfazione e la passione si percepiscono dal suo sorriso e, sicuramente, saranno la carica che le farà affrontare con grinta l’anno che sta per iniziare.