Wanda Nara e Icardi: il campeggio continua a Parigi, ma è una sorpresa alla figlia

Dopo aver trascorso le vacanze di Natale all’insegna del relax in un campeggio in Argentina, Wanda Nara ha deciso di continuare a mantenere un clima di serenità e spensieratezza anche nella sua casa di Parigi, in occasione del compleanno della figlia Francesca.

La bambina, frutto dell’amore con Mauro Icardi, ha compiuto 6 anni e per questo mamma e papà le hanno organizzato una sorpresa: un camping in piena regola in casa, con tanto di tende, tazze personalizzate, mashmallows – e dolci di ogni tipo – da gustare insieme ai fratellini, rigorosamente tutti in pigiama come mostrato su Instagram a cantare “Happy birthday to you”.

“Oggi ci siamo accampati nel living di casa, per il compleanno della nostro avventuriera Francesca”, ha scritto la showgirl sui suoi profili social, mostrando la famiglia al gran completo, con Valentino, Constantino e Benedicto, i tre figli che lei ha avuto da Maxi Lopez, e Francesca e Isabella, le bambine nate dall’amore con Icardi.

Wanda Nara ha dedicato parole dolcissime alla sua piccola su Instagram: “La bambina dei miei sogni oggi compie 6 anni e non posso che essere orgogliosa della sorella, della figlia e della persona che sei. Tutto quello che chiedo è che tu continua a crescere forte e in salute”.

Poi la showgirl ha aggiunto: “Timida, buffa, dolce, intelligente e con un cuore enorme… Darei la mia vita per renderti felice. Grazie per averci insegnato ad amare gli animali come solo tu sai fare e a convivere con cani, conigli, galline, pony e – se fosse per te – con tutti gli animali del mondo. Grazie per illuminare le nostre vite. Ti amiamo”.

La passione per gli animali di Francesca è innegabile: Wanda Nara infatti ha fatto preparare una torta con dei cavalli come decorazione, evidentemente gli animali preferiti della piccola.

La festa a sorpresa sembra una prosecuzione delle vacanze natalizie della famiglia, trascorse all’insegna del relax e di un ritorno alla semplicità in un campeggio in Argentina. Una vera e propria fuga lontano da tutti e tutto, che ha permesso alla famiglia di riunirsi e trascorrere le vacanze insieme e vivere ugualmente l’atmosfera delle feste e lasciare divertire i più piccoli.