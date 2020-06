Verissimo – Le Storie, in videomessaggio Walter Nudo, Ilary Blasi e il cast di Beautiful

editato in: da

Sabato 6 giugno andrà in onda su Canale 5 Verissimo – Le Storie, il programma dedicato ai personaggi più amati del mondo dello spettacolo condotto da Silvia Toffanin. Molti saranno i vip presenti, tra i quali Walter Nudo, Ilary Blasi e il cast di Beautiful.

La versione virtuale del programma riproporrà nuovamente #ImagineForVerissimo, una raccolta di clip di diverse star che vogliono inviare messaggi di speranza al pubblico a casa.

Tra i videomessaggi ci saranno quello di Walter Nudo, che ha appena compiuto 50 anni. L’ex modello tornerà a Verissimo dopo aver annunciato il suo ritiro televisivo in seguito a un malore avvenuto poche settimane dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip nel 2018.

Dopo l’incidente, Walter ha preferito ritagliare del tempo per sé, per i suoi affetti e per le sue passioni, divenendo un vero e proprio guru e ispiratore per i suoi follower di Instagram.

Da Roma, farà capolino anche il messaggio di Ilary Blasi, amica di lunga data della conduttrice Silvia Toffanin, che negli ultimi mesi si è molto divertita a condividere momenti ironici della sua vita quotidiana al fianco dell’ex calciatore Francesco Totti.

Da Milano, invece, verrà trasmessa una clip di Melissa Satta, che proprio a Verissimo ha aperto il suo cuore, confidando alla conduttrice il suo fallimento più grande.

Ilary Blasi e Melissa Satta saranno anche protagoniste delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, i telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Toto Cutugno e Michelle Hunziker.

Oltre ai videomessaggi, Verissimo ha preparato una sorpresa per i fan della soap opera più longeva che ci sia: stiamo parlando di The Bold and the Beautiful, meglio conosciuta in Italia come Beautiful. Creato da William J. Bell e Lee Phillip Bell, la soap va in onda su Canale 5 dal 4 giugno 1990, arrivando a ben trent’anni di trasmissione. La telenovela ha portato in Italia una vera e propria rivoluzione culturale, tanto che i personaggi principali sono entrati nel nostro immaginario collettivo. Ed è proprio in occasione del trentesimo anniversario che Verissimo ha riunito in esclusiva Katherine Kelly Lang, John Mc Cook, Susan Flannery e Ronn Moss, il cast storico per un’intervista imperdibile.

Katherine e John sono gli highlander di Beautiful e vestono i panni dei protagonisti Brooke e Eric, mentre Susan e Ronn sono rispettivamente Stephanie (uscita dalla serie) e l’attore originale che ha interpretato Ridge per 25 anni. I quattro interpreti, grazie alla voce prestata dai loro doppiatori ufficiali, condivideranno in esclusiva mondiale aneddoti e curiosità sulla soap in onda in Italia tutti i giorni su Canale 5.

Infine, il poliedrico Vincenzo Salemme delizierà il pubblico di Verissimo con una riflessione volta al periodo che stiamo vivendo.