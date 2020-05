Verissimo, Heather Parisi lancia un messaggio: “Tutti dobbiamo cambiare”

editato in: da

Anche questo sabato non poteva mancare l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin, nonostante non possa ospitare l’amato pubblico in studio, ha ripensato il programma, creando un nuovo format che riesce a portare nelle case degli italiani un mix di intrattenimento e approfondimento.

La puntata, come nelle ultime settimane, ha visto andare in onda una serie di videomessaggi con le interviste più belle e interessanti che la Toffanin ha portato in studio nel corso dell’ultima edizione.

Per l’occasione la conduttrice ha selezionato le vecchie chiacchierate con Mara Venier, Martin Castrogiovanni e Ornella Vanoni. Proprio durante il momento dedicato alla cantante è stato mandato in onda un intervento di Heather Parisi, che ha parlato dell’attuale situazione e della sua preoccupazione per i paesi che ama:

Come sapete io vivo a Hong Kong, ma non ho mai smesso di seguire quello che accade nei due Paesi che ho sempre nel mio cuore, gli Stati Uniti e ovviamente l’Italia. Forse qualcuno si aspetta che io dica che andrà tutto bene, che ce la faremo o qualcosa di simile, ma non è così. Io credo che in questi momenti sia giusto dire che ci aspettano tempi durissimi, sia in termini economici che sociali.

Anche se il messaggio della showgirl sembrerebbe poco rassicurante, in realtà le sue parole hanno uno scopo ben preciso, sensibilizzare la popolazione e ricordare di non abbassare mai la guardia, anche se l’emergenza sanitaria sta rientrando:

Il mondo non tornerà mai come prima e neanche noi: dobbiamo cambiare con lui. Dovremo adattarci a una realtà diversa: d’ora in avanti la vita normale, quella che facevamo poco tempo fa, come viaggiare per il mondo senza restrizioni o andare al bar, al cinema, a un concerto, ecco, non tornerà adesso. La regola è il social distancing. Ci verrà chiesto di rinunciare a un po’, un altro po’, della nostra libertà e lo faremo! Ma teniamo a mente che questo non può e non deve valere per sempre. Paradossalmente in questo mondo sempre più diviso, siamo più vicini e più dipendenti gli uni dagli altri, più di quanto pensavamo. Stay safe.

La Parisi, che ovviamente ha vissuto l’emergenza sanitaria in prima persona, ha voluto sottolineare quanto importanti siano le misure di sicurezza. Ma nel suo cuore, come in quello del pubblico a casa, la speranza è che presto si possa tornare alla normalità.