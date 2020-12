Verissimo, Francesco Oppini si racconta fuori dal Gf Vip, Alba Parietti vuole diventare nonna

editato in: da

A Verissimo, Francesco Oppini è stato ospitato da Silvia Toffanin per raccontare la sua esperienza al Gf Vip da poco conclusa. Oppini ha infatti deciso di abbandonare la Casa rifiutando di continuare a partecipare al gioco, prolungato fino ai primi di febbraio 2021.

Francesco ha raccontato di come negli anni della scuola abbia sofferto l”ingombranza” di Alba Parietti, che negli anni ‘90 era nel pieno della sua notorietà televisiva, mentre lui andava a scuola e doveva fare i conti con i compagni di classe che gli portavano le riviste con mamma Alba in copertina. Come raccontato dal figlio, Alba “non era certo una mamma che veniva a prendermi a scuola in tuta”.

Francesco Oppini ha dovuto da subito fare i conti col fatto di essere un “figlio di”, e il Gf Vip è stata per lui l’occasione per mostrarsi realmente per quello che è. Ora che è fuori dalla Casa, dopo ben tre mesi di reclusione, Oppini ha raccontato della necessità che sente di riabbracciare i suoi genitori. E a proposito del rapporto con loro, Francesco ha raccontato l’impegno dei due di essere sempre presenti nella sua vita e di come hanno sempre tentato di proteggerlo da tutto quello che fama e mondo dello spettacolo portava nelle loro vite.

Solo dopo essere uscito dalla Casa del Gf Vip, Francesco ha saputo della scomparsa di Giuseppe Lanza di Scalea, uomo molto importante nella vita di Alba Parietti, di cui conserva un bellissimo ricordo:

Giuseppe è arrivato nella mia vita nel periodo in cui un bambino diventa uomo.

Su Tommaso Zorzi, Francesco ha desiderato spiegare che qualora Tommaso dovesse chiederlo, Oppini si sente disposto a fare un passo indietro per rispettare il sentimento d’amore che l’influencer – ancora recluso in casa – ha dichiarato di provare nei suoi confronti.

Nel salotto di Verissimo poi è arrivata anche mamma Alba a dare man forte a Francesco Oppini: la Parietti, in splendida forma, ha ribadito di non vedere l’ora di diventare nonna, invitando Francesco e la fidanzata Cristina Tomasini a esaudire il suo desiderio il prima possibile. Francesco ha dichiarato che prima dei 40 anni, ormai per lui vicini, vorrebbe diventare padre.