Verissimo, Al Bano: “Loredana straordinaria, con Romina abbiamo recuperato”

Per concludere la speciale puntata di Verissimo, andata in onda sabato 26 dicembre, Silvia Toffanin ha ospitato un grandissimo artista: stiamo parlando di Al Bano Carrisi, che ha concesso una lunga intervista raccontando tanti aneddoti divertenti sulla sua vita privata e professionale – parlando anche di Loredana Lecciso e di Romina Power.

La sua brillante e prolifica carriera lo ha portato ad essere, oggi, uno dei protagonisti più amati di The Voice Senior, l’ultimo suo impegno televisivo. Al Bano, assieme a sua figlia Jasmine Carrisi, è uno dei giurati della trasmissione di Antonella Clerici, alla quale sta dedicando il suo tempo in questi mesi così difficili, vissuti all’ombra dell’emergenza sanitaria che ha cambiato radicalmente le nostre vite.

“Questo è stato il primo anno in cui ho visto i miei figli dal mattino fino alla sera, è stato un momento irripetibile” – ha rivelato l’artista di Cellino San Marco – “Questa è l’unica nota positiva del Covid”. Quindi si è lanciato in un lungo e appassionato discorso sui suoi splendidi ragazzi, sui loro talenti e le loro ambizioni, esprimendo il desiderio di vederli finalmente felici e realizzati. Ma non poteva mancare un accenno alle donne della sua vita, Loredana Lecciso e Romina Power.

“Con Loredana va benissimo, è una compagna straordinaria” – ha spiegato Al Bano, che da tempo aveva deciso di non addentrarsi più in ciò che riguarda la sua sfera più intima, per preservare la propria privacy. Negli ultimi anni, in effetti, la sua vita sentimentale è stata bersaglio di tantissime indiscrezioni, dopo il riavvicinamento con la sua ex moglie e la crisi con la Lecciso. Ora ogni tessera sembra essere finalmente andata al suo posto.

“Con Romina siamo fratello e sorella” – ha confessato il cantante – “Abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere. E quando siamo sul palcoscenico è veramente la grande gioia, mi diverto come succedeva in passato”. Al Bano e Romina Power sono ancora una delle coppie inossidabili del mondo dello spettacolo, ma solo a livello artistico. Nella vita di tutti i giorni, tuttavia, sono finalmente riusciti a ricostruire un bellissimo rapporto. Tanto che la scorsa estate l’artista è riuscito a riunire quasi tutta la famiglia – Loredana e Romina in primis – per il compleanno di Mogol.

Tra le donne della sua vita, infine, Al Bano non poteva certo dimenticare la sua mamma. Jolanda se n’è andata lo scorso 10 dicembre 2019, lasciando un grande dolore in tutti i suoi cari, e l’artista pugliese ora la ricorda così: “Era una donna straordinaria, è arrivata a quasi 98 anni, però ormai era una candela che si era spenta. Dipendeva dagli altri e questo le creava disagio, non lo poteva accettare”.