U&D, Gemma e Sirius di nuovo insieme: la storia continua

Continua la frequentazione fra Gemma Galgani e Sirius, conosciuto a Uomini e Donne. La dama torinese e il giovane corteggiatore avevano fatto molto discutere nel programma di Maria De Filippi a causa della grande differenza d’età, ma questo non sembra aver fermato la voglia di conoscersi meglio e frequentarsi. Attualmente infatti lo show è in pausa, nonostante ciò la storia continua anche lontano dai riflettori. Secondo alcune indiscrezioni infatti Nicola Vivarelli si troverebbe a Roma e starebbe trascorrendo del tempo con l’ex di Giorgio Manetti.

Poco prima della fine di Uomini e Donne, Gemma aveva confermato la volontà di conoscere Sirius lontano dai riflettori. “Non abbiamo fatto programmi precisi, come nessuno credo – aveva detto la dama torinese -, in questa contemporaneità così particolare, possa fare. L’unica cosa certa è che la voglia di continuare ad approfondire questa conoscenza in corso è assolutamente reciproca, così come l’entusiasmo di vederci in contesti non televisivi, senza le telecamere. Nicola mi ha assicurato che non vede l’ora di venirmi a trovare a Torino nella mia quotidianità nella città in cui so come muovermi”.

“Ci sentiamo tutti i giorni – aveva confermato Nicola Vivarelli -: messaggi, telefonate e certo non mancano video per mostrarle dove sono e cosa faccio. Mi piace molto condividere le mie giornate con lei, infatti abbiamo tutta l’intenzione e la voglia di vederci Ia prossima settimana. Molto probabilmente salirò io stesso nella sua amata Torino, un’occasione per poter trascorrere belle giornate all’aperto”.

Non solo, nonostante le critiche di Tina Cipollari, Sirius aveva invitato Gemma a conoscere la sua famiglia, in particolare la mamma a cui è molto legato. Proprio quest’ultima aveva rilasciato un’intervista, dichiarando di voler incontrare presto la Galgani. “Con Gemma l’attrazione è iniziata dal dialogo molto simile e dal modo di vedere la vita e l’amore – aveva detto in un’intervista -. Io e lei ci siamo sentite al telefono e le ho detto che ha il mio appoggio. Osserviamo, aspettiamo. Sull’amore, io e mia mamma diciamo che sarà quel che sarà. Noi siamo di mentalità aperta”. Nel frattempo fra i due sarebbe già arrivato un primo romantico bacio a suggellare l’inizio di una love story.