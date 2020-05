U&D, Gemma: “Le liti con Tina sono vere, soffro e ci sto male”

editato in: da

Gemma Galgani torna a parlare del suo rapporto con Tina Cipollari e delle continue liti a Uomini e Donne. Le due sono eterne rivali ormai da diversi anni, spesso al centro di discussioni e scontri anche fisici che hanno richiesto l’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

Intervistata dal settimanale DiPiù, Gemma ha assicurato che le liti (e le lacrime) a Uomini e Donne sono vere e che non c’è nulla di studiato a tavolino. “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino – ha svelato -. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male”.

Gemma Galgani è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, protagonista del Trono Over da diversi anni. Gli scontri con Tina sono iniziati dopo la fine della sua relazione con Giorgio Manetti e con il tempo si sono inaspriti sempre di più. “Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io – ha raccontato -. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne (che presto tornerà nella versione classica), Tina e Gemma si sono più volte scontrate a causa di Sirius, un giovane corteggiatore che avrebbe perso la testa per Gemma. “Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! – ha tuonato la Cipollari, sottolineando i 44 anni di differenza fra i due -. Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat. Non credo l’abbia messo in conto. Credo che prenderà un’altra bella cantonata”.

Fra Occhi Blu e Cuore di Poeta, Gemma è stata la grande protagonista di una nuova versione di Uomini e Donne. “Personalmente a me solo le parole non basterebbero – ha confessato -, perché ho bisogno di vedere chi ho di fronte e sentire un contatto umano. Ero disorientata, poi invece sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo nuovo meccanismo… Vedo tutto ciò che succede e lo commento in tempo reale”.