U&D: Gemma e Sirius si incontrano in esterna e lui si dichiara

La puntata di Uomini & Donne andata in onda oggi è stata molto importante per Gemma Galgani. Nello studio del dating show di Maria De Filippi è stata infatti mandata in onda l’esterna tra la Dama di Torino e il suo giovanissimo corteggiatore Sirius. Tutto è iniziato con un messaggio fatto recapitare al ragazzo in albergo, che si è trovato davanti un biglietto che preannunciava una sorpresa.

Vivarelli, una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento, ha potuto ammirare la Galgani elegantissima, fasciata in un lungo abito bianco. Gemma e il suo corteggiatore hanno vissuto una romantica cena a lume di candela, nel corso della quale si sono detti parole importanti. Gemma, tenendo in mano un bicchiere di vino, ha espresso la preoccupazione di poter perdere l’equilibrio per via dell’alcol. Sirius, dal canto suo, ha risposto specificando che se potesse prenderla in braccio la porterebbe ovunque.

I dettagli dell’esterna sono stati fortemente criticati dagli opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti. L’ex marito di Paola Barale ha sottolineato che, a suo dire, “non è un esterna tra due persone che si stanno conoscendo” e che è Gemma a corteggiare il 26enne modello di Forte dei Marmi.

Dopo l’esposizione di questi punti di vista, la De Filippi ha fatto ripartire il video dell’esterna tra la Galgani e Vivarelli. Finita la cena, la storica Dama del Trono Over ha guidato il suo corteggiatore in un ballo ispirato alla scena di Titanic in cui Rose, notoriamente impersonata da Kate Winslet, balla con Jack/Leonardo DiCaprio alla festa organizzata nella zona di terza classe del transatlantico.

Archiviato il momento del ballo, la Galgani ha iniziato a mettere in primo piano parole importanti. “Sembra quasi che ci sia una corrente tra noi due“: con questa frase la Dama di Torino si è rivolta a Vivarelli, che ha replicato subito parlando di un’alchimia. Davanti a un momento di sconforto da parte di Gemma, Sirius l’ha rassicurata dicendole che con lui non deve avere assolutamente paura.

Gemma, davanti a questa rassicurazione, ha spiegato di temere che tutto quello che sta vivendo, che le sembra un sogno, possa finire. Sirius le ha ricordato che i sogni possono diventare realtà e le ha nuovamente fatto i complimenti per il vestito.