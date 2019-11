Tu Sì Que Vales, Belen trionfa fra le gaffe di Maria e la gelosia di De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez trionfa a Tu Sì Que Vales fra look mozzafiato, le gaffe di Maria De Filippi e la gelosia di Stefano De Martino. Il programma di Canale Cinque si è dimostrato, ancora una volta, campione d’ascolti, anche grazie alla presenza della showgirl argentina. Ormai da anni la modella è al timone della trasmissione e continua a ottenere grandi successi.

Nell’appuntamento dello scorso sabato, la Rodriguez aveva affrontato un faccia a faccia molto atteso con Emma Marrone. Le due ex rivali si erano scambiate un bacio e un abbraccio, scatenando i commenti dei fan sui social.

Nell’ultima puntata Belen ha stupito tutti con un look molto chic, caratterizzato da pantaloni neri e camicia animalier. La showgirl, che da diversi mesi è tornata con l’ex marito, ha citato spesso Stefano De Martino nel corso della puntata. Prima quando in studio è entrato Manolo, insegnante di ballo che ha cantato una canzone rap scritta per la figlia Shaira. “Lei aveva due anni, ma fino a quel momento non avevo realizzato di essere diventato padre – ha detto l’uomo -. L’ho capito una notte. E le ho scritto una canzone”.

La Rodriguez ha svelato che la stessa cosa era accaduta anche a De Martino con Santiago. “È vero, può capitare! – ha spiegato -. Per tutta la mia gravidanza, Stefano non si rendeva conto che ero incinta. Ha realizzato di essere diventato padre soltanto quando ho portato Santiago a casa”.

E dopo la divertentissima gaffe di Maria De Filippi, che per sbaglio ha usato il kimono di un concorrente per pulire il pavimento dello studio, Belen è stata la protagonista dell’esibizione di Gaggi Yatarov, campione di calisthenics. La showgirl ha accettato di mettersi sul corpo del ragazzo in equilibrio, mentre lui era sospeso in orizzontale, sorretto solo dalle sue braccia.

“Non ho mai visto così tanti muscoli tutti insieme”, ha commentato lei, ammirando il corpo scolpito del concorrente, poi però si è corretta e ha deciso di rivolgersi al marito per non aumentare la sua gelosia: “Tranquillo, Stefano, lo sai che amo solo te”.