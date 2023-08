Preoccupazione per Tori Spelling: il ricovero in ospedale e i lividi sul volto

C’è grande preoccupazione in America per l’attrice Tori Spelling. Dopo aver annunciato la separazione dal marito, ha scelto di vivere in campeggio insieme ai figli, in attesa di trovare la casa giusta, almeno secondo quanto rivelato dalla madre. Su Instagram, il 20 agosto ha condiviso un post in cui ha specificato di essere in ospedale da quattro giorni. Alla fine, l’attrice è stata dimessa: tuttavia, all’uscita dall’ospedale, la Spelling è stata avvistata in sedia a rotelle, con dei lividi evidenti sul volto e sul corpo.

Tori Spelling, il ricovero in ospedale: come sta

A rivelare di essere in ospedale è stata Tori Spelling stessa sul suo profilo Instagram. Non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda, condividendo semplicemente il braccialetto da paziente in una storia. “Sono qui da quattro giorni e mi mancano tanto i miei figli”. Si è anche detta grata e orgogliosa della forza dei figli, definiti “resilienti e gentili”, oltre che positivi, “qualsiasi cosa accada”. Un evidente riferimento alla separazione da Dean McDermott dopo ben 18 anni d’amore.

Il ricovero è avvenuto proprio il giorno dell’avvistamento dell’attrice a Beverly Hills, nella giornata di mercoledì, intenta a girare un progetto misterioso. Al momento, sta vivendo in camper nei campeggi della contea di Ventura, in California, in quanto la sua casa in affitto a Los Angeles è stata infestata dalla muffa.

Le dimissioni e i lividi sul volto e sul corpo

In alcune foto e un video condiviso da Page Six, Tori Spelling è stata vista in sedia a rotelle: lividi sul viso e sulle braccia hanno immediatamente destato la preoccupazione dei fan. “Era sconvolta e instabile“, ha riportato il tabloid. Per il momento, i rappresentati dell’attrice non hanno risposto alle richieste di un commento da parte dei giornali. Proprio la casa infestata dalla muffa è stata anche al centro dei problemi della Spelling: “Ha causato una spirale di malattie a me e ai miei figli”.

La separazione da Dean McDermott dopo 18 anni insieme

“È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro. Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile”. L’annuncio è stato dato su Instagram – poi cancellato – ed è arrivato dopo che la coppia, a lungo a dire il vero, ha negato di avere problemi coniugali, soprattutto dopo il tradimento da parte di lui, che ha causato una frattura mai riparata.

“Sono davvero dispiaciuto per gli errori che ho fatto e per il dolore che ho causato alla mia famiglia”, aveva detto all’epoca Dean McDermott. Il tutto ha portato la coppia a vivere come separati in casa, tanto da non dormire più nella stessa stanza. Ora, però, c’è grande preoccupazione per la salute della Spelling: il problema potrebbe essere uno strascico legato all’infestazione di muffa in casa? Solamente lei potrà smentire o confermare la notizia. Per il momento, l’attrice è assente da Instagram e ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione, né sui social né alla stampa.