Tori Spelling, problemi economici dopo il divorzio: la nuova vita in camper

Non sembra essere un periodo facile per Tori Spelling: la star della serie televisiva Beverly Hills, che ha prestato per anni il volto a Donna Summer, dopo il divorzio starebbe affrontando una serie di difficoltà di non poco conto. Pare infatti che l’attrice, dopo aver dovuto lasciare la sua casa a causa di un problema legato alla muffa, adesso stia vivendo in un camper con i suoi cinque figli.

Tori Spelling, il periodo difficile dopo il divorzio: la vita in camper

Momento complicatissimo per Tori Spelling: l’indimenticata star di Beverly Hills 90210, sta attraversando un momento finanziariamente difficile dopo il divorzio dal marito Dean McDermott. Dopo la separazione l’attrice si è ritrovata a dover abbandonare la casa in cui viveva con i cinque figli in fretta e furia a causa di un’infestazione di muffa, trasferendosi in un motel.

Ma la situazione è ben presto precipitata per la sua famiglia: pare che Tori sia caduta in disgrazia, tanto da doversi trasferire in un camper con i figli per problemi economici. L’attrice dalle pagine di TMZ aveva dichiarato di “essere felice e in pace con se stessa”, nonostante fosse costretta a vivere in un motel.

Qualcosa però sembra non essere andato per il verso giusto visto che adesso vive nel parcheggio nella contea di Ventura, in California. A pubblicare le foto è stato il Daily Mail; le foto hanno fatto immediatamente il giro del web e mostrano Tori Spelling mentre sistema gli oggetti necessari per mangiare e rilassarsi con sedie, barbecue e giocattoli.

Una fonte interna al tabloid Entertainment Tonight ha aggiunto dei dettagli preziosi per comprendere al meglio la vicenda: “Il problema della muffa è vero, però è stato difficile per lei trovare un posto dove stare durante questo periodo perché la sua situazione economica non è delle migliori. Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli”.

Pare che la madre Candy avrebbe cercato di aiutarla trovando un nuovo alloggio, ma sarebbe stata proprio l’attrice a rifiutare il suo sostegno. Nessuna notizia invece dell’ex marito Dean McDermott, che dopo il divorzio si sarebbe allontanato dalla famiglia.

Il divorzio da Dean McDermott

Solo qualche settimana fa Dean McDermott annunciava al mondo la separazione da Tori Spelling: “È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro. Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile”, aveva fatto sapere.

Le voci di crisi si rincorrevano da anni, sebbene i due abbiano sempre smentito la notizia. Già nel 2021 una fonte vicina alla coppia aveva rivelato: “Per il loro matrimonio è davvero un periodo nero. Da mesi tra i due c’è solo gelo. Ed entrambi stanno riflettendo sulla loro relazione”.

Alla base della rottura pare ci fosse il tradimento da parte di lui nel 2013, che l’attrice non gli avrebbe mai perdonato. “Sono davvero dispiaciuto per gli errori che ho fatto e per il dolore che ho causato alla mia famiglia”, aveva dichiarato Dean, ma neanche le scuse pubbliche sono bastate.