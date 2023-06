Tori Spelling e Dean McDermott si sono lasciati dopo 18 anni e 5 figli

Fonte: Getty Images Tori Spelling e Dean McDermott si sono lasciati dopo 18 anni

Quando una storia finisce, quando un amore “vip” si spegne dopo 18 anni di vita insieme, non è facile annunciarlo al mondo intero. A Hollywood, gli amori vanno e vengono, ma altri resistono impavidi contro il tempo. Non è questo il caso di Tori Spelling e Dean McDermott, che hanno scelto di separarsi dopo 18 anni e 5 figli. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram di Dean McDermott, poi cancellato, come hanno riportato i tabloid.

Tori Spelling e Dean McDermott si sono lasciati: l’annuncio cancellato su Instagram

“È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro. Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile”. Queste le parole dell’annuncio, dato nel weekend e in seguito cancellato, secondo quanto riportato da Page Six.

L’attrice iconica della serie televisiva Beverly Hills – indimenticabile il personaggio di Donna Summer – e il marito Dean McDermott hanno scelto di dirsi addio. La loro storia d’amore ha avuto diversi alti e bassi, che hanno sempre affrontato. Ma, alla fine, c’è un tempo per tutto, anche per dirsi addio. A lungo, la coppia ha cercato di respingere e negare le voci sui “problemi coniugali”, ma la stampa americana ha continuato a dare per certa la separazione imminente.

Le prime voci sulla separazione sono iniziate nel marzo del 2021, quando la Spelling è stata avvistata senza il suo anello nuziale. In seguito, ha ammesso nel programma radiofonico SiriusXM di dormire in due stanze separate con l’ormai ex marito. A settembre dello stesso anno, McDermott ha scelto di minimizzare e di non confermare le notizie sulla crisi.

I motivi della separazione: il tradimento e la crisi nera

La storia d’amore tra Tori Spelling e Dean McDermott ha avuto inizio nel 2005, quando si sono incontrati a Ottawa, in Canada, per le riprese del film Mind Over Murder. All’epoca, ambedue erano impegnati. La Spelling ha poi finalizzato il divorzio da Charlie Shanian, per infine sposarsi con Dean a maggio del 2006 con una cerimonia privata alle Fiji. Un matrimonio non sempre facile, spesso travolto dai rumor.

Da anni, infatti, si è discusso spesso (e volentieri) di una crisi nera: “Vite da separati”. Ad avere aggiunto maggiori dettagli, infatti, è stato un insider già nel corso del 2021. “Per il loro matrimonio è davvero un periodo nero. Da mesi tra i due c’è solo gelo. Ed entrambi stanno riflettendo sulla loro relazione”. Tra i motivi potrebbe aver influito il tradimento da parte di lui nel 2013, mai davvero perdonato dall’attrice.

Le pubbliche scuse non erano servite a molto, tanto che la Spelling avrebbe voluto “distruggere pubblicamente” l’ex marito. “Sono davvero dispiaciuto per gli errori che ho fatto e per il dolore che ho causato alla mia famiglia”. Il rehab, la riconciliazione, la vacanza a Disneyland con i figli dopo le ennesime voci di crisi. Niente, alla fine, ha potuto salvare un amore nato difficile, e finito – forse – nel peggiore dei modi, tra l’indifferenza e una passione ormai dimenticata.