Tiziano Ferro, il video messaggio commosso ai fan: “Quando farò l’intervento”

Una vera e propria ondata di affetto e sostegno incondizionato ha travolto Tiziano Ferro, che nelle ultime ore si è ritrovato a fare i conti con la preoccupazione dei fan, dopo l’annuncio della diagnosi di un nodulo a una corda vocale. Il cantautore ha così voluto ringraziare i suoi ammiratori per tutto il loro supporto, spiegando cosa lo attende nei prossimi mesi, con un video messaggio su Instagram.

Tiziano Ferro commosso, il messaggio ai fan: “Andrà tutto bene”

“Voglio ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile“: così ha esordito Tiziano Ferro nel suo video messaggio ai fan, mostrando tutta la sua commozione di fronte alla telecamera e una fragilità che difficilmente siamo abituati a vedere negli artisti.

Ma il cantautore ha voluto raccontarsi a cuore aperto, spiegando una verità difficile da ammettere: dovrà infatti operarsi alle corde vocali, come ha annunciato ieri sui social raccontando gli ultimi mesi difficili legati alla tournée che ha condotto in giro per l’Italia.

“Voglio rassicurare tutte le persone che mi hanno scritto: non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa situazione con tranquillità. Per me l’unica cosa importante – ha detto con la voce rotta dall’emozione – era fare il tour”. E poi ha aggiunto con lo sguardo velato dalle lacrime: “È stato bellissimo, non lo dimenticherò mai, non dimenticherò mai questa esperienza assurda che mi ha fatto capire ancora di più quanto vi voglio bene”.

Tiziano ha poi spiegato cosa lo aspetta nel prossimo futuro: “I dottori per ora mi hanno detto che vogliono visitarmi tra un paio di mesi, dopo un periodo di riposo, perché ho sforzato moltissimo la voce, e poi mi diranno quando fare l’intervento e qual è la situazione. Non preoccupatevi per me, sono sicuro che andrà bene”.

L’annuncio improvviso: la diagnosi di un nodulo alla gola

Tiziano Ferro ha lasciato tutti senza parole: dopo aver concluso un tour di 14 date che lo hanno condotto attraverso la penisola, ha confessato un’amara verità, la diagnosi di un nodulo alla gola. “Per intenderci è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato”, ha spiegato su Instagram.

Una confessione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che nessuno si sarebbe mai aspettato: il cantante ha ricevuto la diagnosi prima di iniziare l’attesissima tournée, ma per nulla al mondo avrebbe rinunciato di salire sul palco e incontrare i suoi fan dopo anni.

“Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare… Ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”, ha ammesso Tiziano Ferro nel suo toccante video.

E se l’abbraccio dei fan è stato immenso, altrettanto affettuoso è stato quello degli amici e dei colleghi, che non gli hanno fatto mancare il loro supporto. Particolarmente toccanti le parole di Laura Pausini, legata al cantante da una grande amicizia: ”Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene 💙”.