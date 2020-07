Temptation Island: Mara Venier commenta Pietro, fidanzato di Antonella Elia

editato in: da

Anche Mara Venier è rimasta conquistata dalla nuova edizione di Temptation Island e su Instagram ha deciso di commentare l’ultima puntata. In particolare la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. L’ex star di Non è la Rai si è avvicinata molto, durante questa avventura, al tentatore Alessandro con cui si è confidata nel corso di un’uscita in barca.

“Mi ero già preparata a essere zitella – ha raccontato Antonella fra una nuotata e l’altra -. La noia è la maledizione della mia vita, anche in amore mi annoio quando finisce la passione”. La Elia ha poi svelato di sentire di nascosto Fabiano, il suo ex fidanzato, perché Pietro è geloso. “Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano – ha poi confessato Antonella -. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa”.

L’attore ha assistito alla conversazione ostentando di fronte a Filippo Bisciglia grande calma. Pietro ha poi fatto capire di non essere infastidito dalla vicinanza fra la Elia e il tentatore. Il motivo? Alessandro sarebbe identico a lui. “Ha trovato un compagno di avventura che un po’ mi somiglia”, ha detto. Una frase che ha scatenato l’ironia di Mara Venier che su Instagram, sotto un post di Trash Italiano, ha commentato il video dl falò con una frase eloquente. “Aripijate… Tale e quale”, ha scritto Mara.

Non è la prima volta che i vip ironizzano su Temptation Island. La scorsa settimana era stata Emma Marrone a pubblicare un video divertente su Instagram in cui replicava l’urlo di Lorenzo Amoruso e riprendeva la gaffe di Antonella Elia. “L’ho amato così tanto da non amare più Sofia” le aveva detto una delle concorrenti piangendo per il fidanzato. “E chi è Sofia?”, aveva domandato la Elia, senza sapere che si trattava proprio di lei. Pietro e Antonella formano senza dubbio una delle coppie più esplosive di Temptation Island e, secondo alcune indiscrezioni, nel corso del loro falò di confronto ci sarebbe stato uno schiaffo da parte della Elia, gelosa per il comportamento del compagno con alcune tentatrici.