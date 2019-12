Temptation Island, Cristina Incorvaia contro David Scarantino: “Mi tradiva”

editato in: da

Se qualcuno sperava ancora in una riconciliazione, ormai le possibilità sono ridotte a zero. Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno avuto una lite social che non lascia più dubbi sulla loro situazione: è evidente che tra loro è finita e che non potrà mai esserci un ritorno di fiamma.

Li abbiamo conosciuti a Uomini e Donne, dove avevano iniziato una conoscenza piuttosto difficile a causa delle altre frequentazioni di David. Alla fine Cristina aveva ottenuto ciò che desiderava: poter continuare la sua relazione con il cavaliere del Trono Over al di fuori dello studio di Canale 5. Poco dopo, però, i due sono approdati a Temptation Island e hanno messo i loro sentimenti a dura prova. Tanto che sembravano sul punto di lasciarsi, se non fosse per un ultimo slancio di passione che li ha riuniti davanti al falò. Ma Cristina e David non hanno mai realmente superato la sfida sull’isola delle tentazioni, perché nelle ore immediatamente successive alla fine del reality hanno avuto un brutto litigio e si sono detti addio.

Da quel momento, è partito un lungo periodo fatto di recriminazioni e di sottili frecciatine social che hanno dato il via al gossip. E anche nel periodo natalizio le polemiche non sono mancate. Proprio in questi giorni, David Scarantino ha lanciato un messaggio piuttosto provocatorio: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”. Parole che, come in molti hanno subito capito, erano rivolte alla Incorvaia. La quale non è rimasta di certo in silenzio: “Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio” – si legge tra le sue storie di Instagram.

E hanno fatto seguito diversi messaggi ricevuti da alcuni utenti che hanno cercato di mettere in guardia Cristina Incorvaia contro il suo ormai ex fidanzato. Messaggi durissimi, dai quali si evince che per molti David è un uomo freddo ed egoista, narcisista e “un pallone gonfiato”. Mentre l’ex cavaliere di Uomini e Donne si difende dagli insulti dichiarando di voler procedere per vie legali, la Incorvaia si spinge ancora oltre, parlando di tradimento. A Natale, infatti, David è stato immortalato in una foto con Monica Tessitore, ex protagonista del talk show di Maria De Filippi.

“Il primo a pubblicare questa storia è stato proprio lo Scarantino. Ma non è a Napoli dalla sua schiava n. 1?? (Tanto di foto di famiglia!) Quella che gli scriveva messaggi d’amore facendolo sentire Dio mentre stava con me? – è sbottata Cristina in un commento social. “Quella che gli diceva ‘Io per te farei di tutto e tanto so che mi ami’! E lui mi diceva che era solo una pazza psicopatica! Ecco, adesso scopriamo anche che mi tradiva oltre a tutto il resto!”. E ancora: “I miei dubbi sulla signora all’epoca quindi erano fondati, come vedete. Leggere messaggi d’amore folle e ora vederli insieme… 2+2 fa 4! Lei è la donna per lui, perché scriveva chiaramente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Lo zerbino era lì messo da parte, pronto all’uso”.

Insomma, sebbene la verità non sia ancora emersa, appare evidente che tra i due si celino rancori molto più profondi di quello che potevamo credere. Inutile dire che sperare in un ritorno di fiamma è ormai un sogno che va in frantumi.