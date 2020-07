Temptation Island, anticipazioni terza puntata: falò fra Ciavy e Valeria

editato in: da

Cosa accadrà nella terza puntata di Temptation Island? Secondo le prime anticipazioni ci sarà un acceso falò fra Valeria e Ciavy. I due sono entrati nello show con lo scopo di fare chiarezza nel loro rapporto. Valeria infatti vorrebbe andare a convivere, ma il fidanzato è più reticente e non si sente ancora pronto. Nel corso delle puntate Ciavy ha confessato di aver tradito più volte la compagna e lei, delusa dal suo comportamento, si è avvicinata pericolosamente al single Alessandro.

“Vorrei riprovarci con lui perché mi ha dato emozioni – ha ammesso Valeria parlando di Ciavy -. Se lo vedessi con un’altra spaccherei il mondo, è il mio amore nonostante tutto”. Poco dopo però la ragazza ha mostrato tutta l’attrazione nei confronti del tentatore. “Mi porti a letto?”, ha chiesto, facendo infuriare il compagno: “Falsa, dalla finita”, ha sbottato Ciavy. “Entra innamorata, vuole andare a vivere con me e poi… Mi sento vittima io, non lei”, ha poi affermato Ciavy, ferito dalle parole di Valeria che ha confessato: “Non so se sarei felice di rivederlo o no… Mi ci ha portata lui a questo…”.

Secondo alcune anticipazioni nella terza puntata Ciavy, in preda alla gelosia, chiederà un falò di confronto con la fidanzata. “Il primo anno ero innamorato, con il tempo l’amore è calato – aveva raccontato qualche giorno fa Ciavy alle tentatrici di Temptation Island -. Io sono andato oltre una volta, lei mi ha perdonato ma da quel momento qualcosa è cambiato”. Valeria, si era infuriata dopo averlo ascoltato: “Lo trovo il coraggio, non preoccuparti – aveva detto -. Dice che una donna gli serve per portargli la colazione a letto. Lui pensa che una donna sia un maggiordomo? Se io sono così con lui, molto appiccicosa, è perché non mi fido. Mi sono annullata per lui e non se lo merita. Non si può andare avanti così e oltretutto non è innamorato, lo ha detto. Preferisco lasciarlo libero”. Nel corso del falò lei si era poi sfogata con Filippo Bisciglia: “Ho perdonato ciò che ha fatto perché anche io ho sbagliato, ma lui non vuole dirlo per proteggere sé stesso. Pensa sia una vergogna, non vuole proteggere me”.