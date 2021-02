Syria canta Maledetta primavera in centro a Milano: #iolavoroconlamusica

editato in: da

Una esibizione live improvvisata in centro a Milano, una video postato su Instagram che non solo è diventato presto virale, ma che vuole in qualche modo veicolare un messaggio preciso, e gli hashtag lo spiegano bene: “Io lavoro con la musica“. (Sottotitolo: “Facciamo qualcosa presto per qualcosa per il nostro settore, fermo ormai da troppo tempo”).

Syria, al secolo Cecilia Cipressi, ha postato sulla sua pagina Instagram un video realizzato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, in cui la si vede avvicinarsi e mettersi di fronte alla telecamera, per poi intonare con voce prima lieve poi sempre più possente “Maledetta Primavera” indimenticabile hit del 1981 interpretata (ai tempi) da Loretta Goggi. Nel video, Syria canta, senza mascherina, mentre i passanti la osservano tra il curioso e lo sbigottito. Una signora, in particolare, sul finale, esprime il suo dissenso

La cantante ha pubblicato l’esibizione sui social, corredata dagli hashtag #iocanto #cantachetipassa #iolavoroconlamusica, ringraziando i figli Romeo e Alice, probabilmente presenti alla ripresa, e promettendo altre esibizioni: “Prossimamente in altri angoli della città”…Immediate le reazioni entusiaste dei follower e di alcuni colleghi. Come Elisa, che le ha pubblicato una serie di emoticon “infuocate”.