Striscia, Diletta Leotta commenta il furto a casa sua

Diletta Leotta commenta il furto a casa sua durante una puntata di Striscia la Notizia. La giornalista sportiva è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato un tapiro, chiedendole cosa fosse accaduto. Come è noto Diletta è stata vittima di una banda di ladri che si è introdotta nel suo appartamento e ha sottratto la cassaforte in cui erano custoditi gioielli, orologi e contanti. Il bottino di circa 150 mila euro è stato portato via dai ladri usando una finestra della casa, posta al nono piano di un elegante palazzo.

Dopo il furto, Diletta ha scelto la via del silenzio su Instagram e non ha commentato quanto accaduto. Si è espressa solo durante la puntata di Striscia la Notizia in cui ha ricevuto il suo quinto tapiro. “È stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico – ha svelato la Leotta -. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri”. La conduttrice ha poi risposto alle domande riguardo il suo legame con Daniele Scardina, il pugile a cui è legata da qualche tempo. Quando Staffelli le ha chiesto notizie riguardo le future nozze, la giornalista ha sorriso. “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare”, ha detto.

Nel frattempo la polizia continua a indagare e presto, si spera, verranno scoperti gli autori del furto in casa di Diletta. La conduttrice per fortuna non ha perso il sorriso che la caratterizza, nonostante la brutta avventura, e nelle ultime ore è apparsa di nuovo sorridente su Instagram. D’altronde la Leotta ha molti motivi per essere contenta (furto a parte): il lavoro procede al meglio e l’esperienza di Sanremo le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico. Anche l’amore va a gonfie vele: dopo l’addio a Matteo Mammì, con cui si parlava da tempo di fiori d’arancio, la presentatrice ha voltato pagina con King Toretto. I due stanno vivendo la loro relazione lontano dai riflettori, proteggendo la privacy e il sentimento che provano uno per l’altro.

“Non ci nascondiamo né niente – aveva svelato qualche tempo fa a Novella 2000, Scardina, che presto sarà a Ballando con le Stelle -. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici”.