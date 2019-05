A casa di Simona Ventura, appartamento esclusivo a Milano

editato in: da

Simona Ventura abita in un lussuoso appartamento a Milano (qualche anno fa è stata anche vittima di un furto). Niente nella vita di SuperSimo è banale, dunque nemmeno la sua casa, caratterizzata da ampi spazi luminosi.

Ogni dettaglio è curato e ricercato. Pavimenti in marmo bianco per i disimpegni, parquet di legno nella sala principale dove fa capolino un prezioso tappeto persiano. L’arredamento è in stile vintage: divano in pelle rossa, poltrona color senape e una graziosa scrivania retrò in legno scuro.

Proprio accanto alla sala si apre una stanza da fare invidia a tutte le donne: un’ampia cabina armadio con un’incredibile scarpiera (come quella di Chiara Ferragni).

La Ventura ama molto le piante grasse che utilizza come complemento d’arredo per vivacizzare gli ambienti. Altra passione sono le calamite, ce ne è perfino una dedicata alle Iene, trasmissione che ha contribuito a rendere di successo.

Altro ambiente interessante è un salotto black and white con un divano rosso scuro, alle cui pareti si trovano delle foto artistiche della presentatrice. La magione è anche dotata di un grande déhor, ideale per pranzi e cene in famiglia allargata come la sua.