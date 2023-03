Rupert Murdoch si sposa a 92 anni: chi è la quinta moglie

L’amore non ha età e Rupert Murdoch ne è la dimostrazione vivente. Con i suoi 92 anni, compiuti lo scorso 11 marzo, il magnate dell’editoria è pronto a pronunciare il fatidico Sì per la quinta volta e a condividere insieme alla fidanzata, Ann-Lesley Smith, “la seconda metà della nostra vita”, come lui stesso ha affermato. La proposta (con l’immancabile “brillocco”) è arrivata nel giorno di San Patrizio e la coppia ha già fissato la data delle nozze.

Rupert Murdoch si sposa di nuovo a 92 anni

La notizia del divorzio dall’ultima moglie (nonché ex di Mick Jagger), Jerry Hall, aveva fatto il giro del mondo in men che non si dica. Lui aveva 85 anni e lei 59 quando avevano deciso di sposarsi nel 2016, dopo pochissimo tempo dal loro primo incontro. Follia? Incoscienza? Forse sì, ma quando c’è l’amore e sei uno degli uomini più ricchi e potenti del Pianeta badi davvero poco alle voci di corridoio e ai commenti della gente.

Murdoch e Jerry Hall hanno diviso le loro strade neanche un anno fa e adesso è ufficiale: il magnate dell’editoria è pronto a sposarsi per la quinta volta con la nuova fidanzata, Ann-Lesley Smith. Si pensa che a 92 anni la vita amorosa sia un dettaglio trascurabile ma per lui no, c’è ancora spazio per il batticuore e ha intenzione di viverlo fino al suo ultimo giorno.

La proposta di nozze con l’anello di diamanti

Felice come un ragazzino alla prima cotta, Rupert Murdoch ha raccontato la proposta di nozze organizzata nel giorno di San Patrizio, lo scorso 17 marzo. Intervistato dal New York Post (che poi è uno dei suoi giornali), il 92enne miliardario non ha fatto altro che spendere parole meravigliose per la fidanzata: “Ero molto nervoso – ha raccontato -. Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta. È meglio che sia così. Sono felice”.

Poteva mancare l’anello? Ovviamente no e, come c’era da aspettarsi, Murdoch non ha badato a spese. Per la sua Ann ha scelto personalmente un solitario con diamante taglio Asscher (taglio quadrato o smeraldo), molto popolare negli anni Venti e anche molto costoso.

Ann-Lesley Smith, chi è la (futura) quinta moglie di Murdoch

Nessun patrimonio da 17 miliardi di dollari come Murdoch, ma anche Ann-Lesley Smith ha avuto un passato da “ricca”. Da semplice igienista dentale è diventata una socialite multi-milionaria grazie al primo matrimonio con l’avvocato John B. Huntington. Ma si sa, non è tutto oro quel che luccica: Ann ha detto addio al marito, diventato nel frattempo alcolista, dopo una relazione emotivamente e fisicamente violenta e il divorzio, di fatto, l’ha mandata sul lastrico. È stato il periodo più buio, in cui è arrivata a meditare il suicidio pensando di farla finita per sempre. Poi, però, l’incontro con dio e la fede l’ha cambiata al punto da spingerla a diventare cappellano volontario della Polizia di San Francisco.

A distanza di anni è convolata di nuovo a nozze con Chester Smith (di cui porta ancora il cognome), celebre stella della musica country, col quale ha perfino registrato un album. Un matrimonio felice e armonioso, spezzato dall’improvvisa morte dell’artista nel 2008 a causa di un attacco di cuore. “Sono vedova da 14 anni – ha spiegato al New York Post -. Come Rupert, mio ​​marito era un uomo d’affari. Ha lavorato per giornali locali, ha sviluppato stazioni radio e televisive e ha contribuito a promuovere Univision. Quindi parlo la lingua di Rupert. Condividiamo le stesse convinzioni”.

“Per entrambi è un dono di Dio. Ci siamo conosciuti lo scorso settembre”, ha spiegato a proposito del primo incontro col ricco magnate, l’uomo con il quale a 66 anni ha deciso di condividere la vita. Il matrimonio è previsto alla fine dell’estate e la futura signora Murdoch sta ancora meditando sulla scelta dello stilista per il suo abito da sposa.