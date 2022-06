Jerry Hall, aria di divorzio da Rupert Murdoch: il suo impero vale 17 miliardi di dollari

C’è aria di divorzio in casa Murdoch. Stando a quanto riporta il New York Times, il magnate dei media starebbe per troncare il matrimonio con Jerry Hall, ex super modella con la quale è convolato a nozze sei anni fa. Per Rupert Murdoch si tratta del quarto matrimonio e, almeno fino alla lussuosa festa per il suo 90esimo compleanno, tenutasi lo scorso anno, sembrava che le cose andassero per il meglio. Ma a quanto pare anche questa volta gli avvocati sarebbero già al lavoro.

Rupert Murdoch e Jerry Hall pronti al divorzio

La notizia del probabile divorzio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall ha fatto in breve il giro del mondo. Ma del resto c’era da aspettarselo, visto che si tratta di uno degli uomini più ricchi e potenti del Pianeta. Il magnate dei media ha sposato l’ex super modella, nonché ex compagna storica di Mick Jagger, nel marzo del 2016 e allora le loro nozze fecero molto scalpore. Tra i due c’era una bella differenza d’età (lui aveva 85 anni e lei 59) e, come se non bastasse, era apparsa quanto meno strana la decisione della Hall di risposarsi con un uomo conosciuto da poco tempo.

Insomma, quando ci sono in ballo denaro e ricchezze di una certa portata è inevitabile che si alzino giganteschi polveroni. La verità è che, a dispetto di ogni maldicenza, il matrimonio tra Rupert Murdoch e Jerry Hall è andato a gonfie vele per tutti questi anni. Lui in particolare era talmente preso dalla neo moglie che, a detta di alcuni amici, durante i primi mesi fece di tutto per dedicarla più tempo, lasciando le redini del suo impero mediatico al figlio Lachlan.

Stando a quanto riporta il New York Times, però, qualcosa sembra esser cambiato. Fonti anonime e vicine alla coppia hanno rivelato al giornale che da qualche tempo Jerry Hall si sarebbe allontanata dal marito, tanto che la sua assenza alla tradizionale festa estiva organizzata dal magnate a Londra si era fatta notare. L’ultima volta in cui sono stati visti insieme risale all’agosto 2021, ma anche in quell’occasione erano arrivati separatamente.

Rupert Murdoch, un impero da 17 miliardi di dollari

Keith Rupert Dylan Murdoch, 91 anni (compiuti a marzo) e uno degli imperi mediatici più grandi e potenti che esistano. Il suo gruppo editoriale, che comprende realtà importanti come Fox News Channel negli Stati Uniti, The Sun in Gran Bretagna e Sky News in Australia (tanto per citarne alcuni), raggiunge ogni giorno quasi 5 miliardi di persone in ogni angolo del Pianeta. Tutto per un valore che si aggira intorno ai 17 miliardi di dollari.

Non è così strano pensare, dunque, che il divorzio da Jerry Hall sarà uno dei più ricchi di sempre, anche se non sono stati ancora diffusi dettagli in merito a possibili accordi prematrimoniali tra i due. L’unica certezza è che Murdoch, da acuto uomo d’affari, si è già messo il ferro dietro alla porta strutturando le azioni di cui detiene la partecipazione in modo tale da esserne sempre socio di maggioranza.

Il magnate dei media ha alle spalle ben tre matrimoni (e relativi divorzi): Wendi Deng, imprenditrice con la quale è stato dal 1999 al 2014; Anna Maria Mann, ex giornalista con la quale è stato per più di tre decenni (dal 1967 al 1999); infine la prima moglie, Patricia Booker, modella australiana dalla quale ha divorziato nel 1965 dopo appena 11 anni.