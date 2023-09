Romina Carrisi (quasi) senza veli: la foto con la statua della nonna

Un pareo a coprire la sua bellezza, vicino alla statua della nonna, la meravigliosa Linda Christian. Uno scatto meraviglioso, che unisce il passato e il presente, il filo conduttore della vita. La foto, condivisa da Romina Power sul suo profilo Instagram, vede “l’incontro” tra nonna e nipote, tra Linda Christian e Romina Carrisi.

Romina Carrisi, la foto seminuda su Instagram vicino alla statua della nonna Linda Christian

Una madre sa sempre come descrivere la bellezza di una figlia. E questo è un vero e proprio inno in pieno stile. “La statua di Linda Christian con la nipote Romina Carrisi. Due epoche diverse ma due bellezze molto simili”. La didascalia della foto è un modo per celebrare la bellezza senza tempo in ogni epoca. E in molti sotto lo scatto non hanno potuto fare a meno di notare le somiglianze. “Te l’ho detto da subito, Romina. Tua figlia è uguale alla tua splendida mamma”, ha scritto Patrizia Garganese. E come darle torto?

Uno scatto indubbiamente particolare, come non se ne vedono molti, una posa in deshabillé, quasi semi-nuda, con solo un pareo azzurro e bianco a coprire il corpo, un paio di occhiali da sole e accessori minimal, tra collana e bracciali. Così, la figlia di Al Bano e Romina Power ha voluto posare insieme alla statua della nonna, realizzata da Jacob Epstein, lo scultore statunitense naturalizzato inglese. In passato, anche la Power ha posato con la statua: adesso, però, è la stessa Romina Jr a farlo, in un’immagine potente ed evocativa, ma soprattutto profondamente significativa.

Chi era Linda Christian, la mamma di Romina Power

Definirla solo come la “mamma di Romina Power” è a dir poco riduttivo, perché Linda Christian, in America, durante gli anni ’50, ha raggiunto una popolarità senza eguali, tanto da essere stata proprio la prima Bond Girl della saga di James Bond. Nata Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, Linda Christian ha vissuto in Sud America, in Europa, in Medio Oriente e in Africa. Uno stile di vita da “nomade”, che l’ha portata a essere poliglotta e a parlare tantissime lingue, come il francese, l’italiano, l’inglese e persino il russo e l’arabo.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata per caso. Per il “fortuito” caso del destino, in realtà. Sì, perché inizialmente avrebbe voluto seguire la strada della medicina. Il suo sogno di giovinezza, però, ovvero quello di diventare medico, si è trasformato in un desiderio ardente di conquistare Hollywood, dovuto anche all’incontro con Errol Flynn, suo idolo e in seguito amante.

Il debutto cinematografico risale al 1944, con Così vinsi la guerra, al fianco di Danny Kaye e Dinah Shore. L’ultima apparizione, invece, è legata al film Cambiamento d’aria del 1988. Impossibile non parlare del suo amore con l’idolo cinematografico Tyrone Power, la cui storia è durata dal 1949 fino al 1956: così sono nate le figlie Romina e Taryn Power. Nei suoi ultimi anni di vita, Linda Christian è stata assistita proprio dalla figlia Romina, con cui, tra tante incomprensioni, alla fine ha ritrovato un legame speciale.