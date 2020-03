Rivelo, Matteo Renzi si confessa sulla moglie Agnese Landini

editato in: da

Matteo Renzi si confessa, raccontando l’amore per la moglie Agnese Landini. Ospite di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia, il leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio, ha ricordato la sua infanzia a Rignano sull’Arno, svelando i segreti del legame con Agnese, madre dei suoi tre figli.

Renzi ha rivelato di aver incontrato la moglie quando faceva lo scout. “È vero che ci siamo conosciuti durante gli scout – ha detto l’ex sindaco di Firenze -. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale… anche mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Un’agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio”.

La coppia si è sposata nel 1999 e ha tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. “Il primo passo l’ho fatto io – ha confessato Renzi a Lorella Boccia -. Galeotta è stata una settimana bianca. Abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio…”. Agnese Landini è stata senza dubbio fra le first lady italiane più discusse, ma anche ammirate. All’epoca dell’elezione di suo marito si parlò molto della sua decisione di non raggiungerlo a Roma, ma di rimanere a Firenze insieme ai figli, continuando a lavorare nel liceo in cui fa l’insegnante.

Una scelta che, come ha ammesso Renzi, suo marito non aveva inizialmente compreso e accettato, ma che oggi, a distanza di anni, reputa giusta. “Sono grato a mia moglie per aver tenuto una posizione che lì per lì non ho capito e forse nemmeno apprezzato – ha chiarito -, quando nel 2014 ha deciso di non trasferirsi e di non partecipare alla vita quotidiana romana…Una scelta per tenere al riparo i nostri figli Francesco, Emanuele ed Ester”.

Riservata ed elegante, Agnese Landini non è mai stata sopra le righe, anche quando i riflettori erano tutti puntati su di lei. Cattolica praticante (suo fratello è un prete) e appassionata di corsa, è rimasta accanto al marito senza perdere la sua indipendenza e lasciarsi travolgere dai gossip. “Da vero toscano ha un caratteraccio – aveva svelato qualche tempo fa parlando di lui a margine di un convegno -. Però alla fine le cose che vuole le porta in fondo. Preferisco uno che combatte a uno che non lo fa”.